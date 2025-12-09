Олена Шуляк
Олена Шуляк: У 2026 році держава продовжить виплати молодим лікарям у сільській місцевості
ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, ТЪ у темі

«Садок зачинений, роботи з облаштування сховища не проводяться»: кременчуківці занепокоєні питанням щодо дитсадка № 80

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 236

 

У департаменті освіти запевняють: проблему із відсутністю укриття у цьому дитсадку знають

«Зараз він зачинений, і не проводяться ніякі роботи з облаштування сховища» — з такими словами до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися батьки вихованців дитсадка № 80, аби привернути увагу до питання щодо відсутності укриття у закладі дошкільної освіти.

За словами батьків, дитсадок великий, тож до початку повномасштабного вторгнення його відвідували діти ледь не з усього мікрорайону. Проте із лютого 2022 року садочок зачинений.

Нині вихованці відвідують дитсадок № 63 — там орендуються приміщення, аби діти мали змогу займатися. Проте батьки стверджують: дитсадок № 63 перевантажений, тож для їхніх дітей там немає комфортних умов.

До того ж на вулиці Мрії, де дитсадок № 80 знаходиться, немає сховищ — «багато людей не знають, де ховатися під час масованих атак». Тож облаштування укриття у дитсадку вирішило б відразу дві проблеми — і безпеки жителів, і освіти дошкільнят.

Батьки навіть написали колективного листа до міського голови з проханням посприяти вирішенню цього питання, адже вважають його важливим та невідкладним.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися в департаменті освіти щодо можливості облаштування укриття у дитсадку № 80.

Т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко розповіла, що проблему із відсутністю укриття у цьому закладі освіти.

— Ми сподівалися, що в цьому році проєктант зможе зробити нам проєктно-кошторисну документацію, але до кінця року він уже з цим не встигне. Тому очікуємо, що усі заплановані роботи будуть виконані у наступному році, — повідомила Михайленко.

Разом з тим, за словами батьків, у дитсадку нині працює пункт незламності, який відвідують містяни під час блекаутів. 

А весною Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) планувало відремонтувати пішохідну доріжку перед дитсадком за 857 тисяч 618 гривень

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: дитсадок укриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх