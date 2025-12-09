«Садок зачинений, роботи з облаштування сховища не проводяться»: кременчуківці занепокоєні питанням щодо дитсадка № 80

У департаменті освіти запевняють: проблему із відсутністю укриття у цьому дитсадку знають

«Зараз він зачинений, і не проводяться ніякі роботи з облаштування сховища» — з такими словами до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися батьки вихованців дитсадка № 80, аби привернути увагу до питання щодо відсутності укриття у закладі дошкільної освіти.

За словами батьків, дитсадок великий, тож до початку повномасштабного вторгнення його відвідували діти ледь не з усього мікрорайону. Проте із лютого 2022 року садочок зачинений.

Нині вихованці відвідують дитсадок № 63 — там орендуються приміщення, аби діти мали змогу займатися. Проте батьки стверджують: дитсадок № 63 перевантажений, тож для їхніх дітей там немає комфортних умов.

До того ж на вулиці Мрії, де дитсадок № 80 знаходиться, немає сховищ — «багато людей не знають, де ховатися під час масованих атак». Тож облаштування укриття у дитсадку вирішило б відразу дві проблеми — і безпеки жителів, і освіти дошкільнят.

Батьки навіть написали колективного листа до міського голови з проханням посприяти вирішенню цього питання, адже вважають його важливим та невідкладним.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися в департаменті освіти щодо можливості облаштування укриття у дитсадку № 80.

Т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко розповіла, що проблему із відсутністю укриття у цьому закладі освіти.

— Ми сподівалися, що в цьому році проєктант зможе зробити нам проєктно-кошторисну документацію, але до кінця року він уже з цим не встигне. Тому очікуємо, що усі заплановані роботи будуть виконані у наступному році, — повідомила Михайленко.

Разом з тим, за словами батьків, у дитсадку нині працює пункт незламності, який відвідують містяни під час блекаутів.

А весною Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) планувало відремонтувати пішохідну доріжку перед дитсадком за 857 тисяч 618 гривень.