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У Кременчуці планують відремонтувати пішохідну доріжку біля дитсадка №80: ШРБУ оголосило тендер

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 153

Доріжку мають відремонтувати до кінця серпня

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) оголосило тендер на поточний ремонт пішохідної доріжки між будинком № 7 на вул. Мрії (колишня назва: вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — ред.) дошкільним навчальним закладом № 80. Очікувана вартість робіт — 857 тисяч 618 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Доріжку мають відремонтувати до кінця серпня. За даними, що вказані у таблиці орієнтовного обсягу робіт, можемо припустити, що її довжина може складати приблизно понад 150 м, а ширина — до 3 м.

Нагадаємо, на вулиці Героїв Маріуполя хочуть відремонтувати доріжку за понад 100 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: ШРБУ
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