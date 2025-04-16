На дорозі біля Козельщини сталася аварія: очевидці повідомляли про затор на дорозі

Сьогодні, 16 квітня, близько 13.00 на трасі Кременчук-Полтава поблизу Козельщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього на дорозі утворився великий затор, фото з якого публікували очевидці у соцмережах.
Ситуацію на дорозі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» прокоментувала старша інспекторка пресслужби батальйону патрульної поліції Олена Власенко. За її словами, там дійсно сталася дорожньо-транспортна пригода.
— Травмованих немає, патрульні на місці усе оформлюють. І затору зараз уже немає, — коментує пресофіцерка.
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