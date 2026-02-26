Колишній заступник начальника відділу Центру спеціальних операцій СБУ в Донецькій області звинувачується у державній зраді та участі в терористичній організації. Його справу розглядають у Шевченківському районному суді Полтави. Про це стало відомо із ухвали суду від 23 лютого.

За даними обвинувального акта, у травні-вересні 2014 року чоловік добровільно співпрацював із ФСБ РФ та брав участь у бойових діях на боці незаконного збройного формування «Батальйон «Восток» терористичної організації «ДНР».

Слідство вважає, що ексспівробітник СБУ:

брав участь у збройному протистоянні силам АТО;

забезпечував силову підтримку під час проведення незаконних «референдумів» на Донеччині;

допомагав перевозити та передавати представникам ФСБ РФ зброю, боєприпаси та матеріали особових справ співробітників СБУ;

у вересні 2014 року отримав громадянство Російської Федерації та паспорт РФ;

прийняв присягу на вірність Росії та був зарахований на службу до ФСБ РФ у підрозділ у Криму.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Нині відомо, що обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території України. Справу суд розглядатиме без його присутності, проте повістка про виклик все одно буде опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» та на офіційному сайті суду.

