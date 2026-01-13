Микола Корецький
Кременчук

Понад 8,6 тисяч громадян торік надіслали звернення до виконкому Кременчуцької міськради

Сьогодні, 17:27

 

Упродовж 2025 року жителі Кременчука значно активніше зверталися до міської влади — кількість заяв, скарг і пропозицій зросла майже на 800 порівняно з попереднім роком

Упродовж 2025 року до виконкому Кременчуцької міськради надійшло 8655 звернень від громадян — це на 794 більше, ніж у 2024 році. Про це стало відомо із інформаційної довідки, опублікованої на сайті міськради.

Керівництво міста провело 73 особисті прийоми, під час яких із посадовцями поспілкувалися 607 громадян. З них 11 прийомів провів міський голова, ще 62 — секретар міськради, заступники міського голови та керуючий справами виконкому.

Найчастіше мешканці порушували питання соціального захисту населення — понад 73% усіх звернень. Йшлося, зокрема, про надання матеріальної допомоги, соціальні виплати, підтримку військовослужбовців, членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Значну частку також становили звернення щодо житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та роботи медичних закладів.

За результатами розгляду 6233 звернення (72%) вирішили позитивно, ще 1588 заявникам надали роз’яснення, а 813 звернень перебувають на поточному або довгостроковому контролі.

Окрім особистих прийомів, у 2025 році містяни активно користувалися іншими каналами зв’язку з владою:

  • на «телефон довіри» звернулися 28 осіб;

  • 292 звернення надійшли електронною поштою;

  • прийнято близько 5200 телефонних дзвінків із консультаціями;

  • зареєстровано 21 електронну петицію, з яких 6 набрали необхідну кількість голосів.

У міській раді зазначають, що зростання кількості звернень значною мірою пов’язане з наслідками повномасштабної війни, збільшенням кількості ВПО, ускладненням соціально-економічної ситуації та регулярними обстрілами критичної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як і коли цьогоріч можна потрапити на прийом до мера Кременчука та його заступників.

Автор: Яна Гудзь
Теги: прийом громадян
Вверх