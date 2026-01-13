У Кременчуці планують закупити стенди з загиблими героями на понад 1 млн грн

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупку малих архітектурних форм з портретами загиблих військових. Очікувана вартість — майже 1,5 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
У документації вказано, що місто планує придбати 216 стендів. Нині триває подача тендерних пропозицій. Переможець має доставити товар до кінця поточного року.
Нагадаємо, у 2026 році Кременчуцька громада може спрямувати 18 млн грн із міського бюджету на розвиток зон відпочинку та озеленення. На капітальний ремонт парку «Слави» планують спрямувати 10 млн гривень.
