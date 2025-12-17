{user_fullname}
Кременчук

«Дітям немає де проводи своє дитинство»: як минув останній прийом у мера Кременчука

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 2

 

Мешканці будинку поскаржились на болото в дворі та те, що їхнім дітям немає де проводити дозвілля. Труби в підвал повністю прогнили, а найближче укриття знаходиться дуже далеко

Сьогодні, 17 грудня, відбувся останній в 2025 році прийом громадян міським головою Віталієм Малецьким. Питання про відсутність дитячого майданчика біля пʼятиповерхівки за адресою Небесної Сотні, 2 стало на ньому основним.

«У нас на 7 будинків немає жодного майданчика, хоча в «Цифровому Кременчуці» їх числиться аж чотири. Раніше, в нашому дворі був дитячий майданчик, але ті гойдалки спиляли. Молодші діти хоча б вдома можуть гратись, а ті що старші — сидять у підʼїздах, бо у нас навіть лавочок немає нормальних. З розваг у них тільки халабуди і трос, який привʼязали до дерева, аби гойдатимсь. Двір не асфальтований, скрізь болото і навіть вийти з візочком спокійно не можна. Ми пройшлись по іншим дворам і багато де є майданчики, нормальна територія, а в нас нічого, зробіть щось із цим». 

 

Мер міста сказав, що знає про ситуацію в дворі, сам попросив спиляти залишки майданчику, бо вони були в аварійному стані. Щодо присутності майданчиків в інших дворах, пояснив, що коли Євгеній Холод працював депутатом, вони у співфінансуванні від обласної ради змогли встанови 5 майданчиків, але зараз обласна рада не засідає, і грошей у них теж немає.  

Наступне питання жительок того ж будинку стосувалось підвалу та укриття:

«У підвалі повністю зогнили труби, з них усе тече, без високих чобіт туди не зайти, а запах викликає нудоту. Також у підвалі бігають щури, іноді вони заповзають навіть у квартири. Під час тривоги нам немає куди сховатись, бо наш підвал у такому стані, а найближче укриття знаходить дуже далеко».

Жінки постійно звертаються до управляючої компанії, але ніяких результатів, за їхніми словами, від того немає.

 

Віталій Малецький пообіцяв оновити питання та передати квартальному, аби територію біля будинку перевірив відділ ЖКХ і проінформував його, що і де там можна зробити. Орієнтовно майданчик коштуватиме до мільйона гривень. В кінці додав, що постарається щось зробити, але питання все ж не на часі, бо «нас знов затролять».
Раніше Віталій Малецький, під час обговорення будівництва укриття в 41-му садочку, зауважив, що через контроль громадськості будівельники тепер працюють із дотриманням усіх норм — а це сповільнює будівництво укриттів в умовах воєнного часу.

Як пройшов останній прийом мера торік можна почитати за посиланням.

Автор: Катерина Животовська
