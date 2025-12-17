«Дітям немає де проводи своє дитинство»: як минув останній прийом у мера Кременчука

Мешканці будинку поскаржились на болото в дворі та те, що їхнім дітям немає де проводити дозвілля. Труби в підвал повністю прогнили, а найближче укриття знаходиться дуже далеко
Сьогодні, 17 грудня, відбувся останній в 2025 році прийом громадян міським головою Віталієм Малецьким. Питання про відсутність дитячого майданчика біля пʼятиповерхівки за адресою Небесної Сотні, 2 стало на ньому основним.
«У нас на 7 будинків немає жодного майданчика, хоча в «Цифровому Кременчуці» їх числиться аж чотири. Раніше, в нашому дворі був дитячий майданчик, але ті гойдалки спиляли. Молодші діти хоча б вдома можуть гратись, а ті що старші — сидять у підʼїздах, бо у нас навіть лавочок немає нормальних. З розваг у них тільки халабуди і трос, який привʼязали до дерева, аби гойдатимсь. Двір не асфальтований, скрізь болото і навіть вийти з візочком спокійно не можна. Ми пройшлись по іншим дворам і багато де є майданчики, нормальна територія, а в нас нічого, зробіть щось із цим».
Мер міста сказав, що знає про ситуацію в дворі, сам попросив спиляти залишки майданчику, бо вони були в аварійному стані. Щодо присутності майданчиків в інших дворах, пояснив, що коли Євгеній Холод працював депутатом, вони у співфінансуванні від обласної ради змогли встанови 5 майданчиків, але зараз обласна рада не засідає, і грошей у них теж немає.
Наступне питання жительок того ж будинку стосувалось підвалу та укриття:
Жінки постійно звертаються до управляючої компанії, але ніяких результатів, за їхніми словами, від того немає.
Віталій Малецький пообіцяв оновити питання та передати квартальному, аби територію біля будинку перевірив відділ ЖКХ і проінформував його, що і де там можна зробити. Орієнтовно майданчик коштуватиме до мільйона гривень. В кінці додав, що постарається щось зробити, але питання все ж не на часі, бо «нас знов затролять».
Раніше Віталій Малецький, під час обговорення будівництва укриття в 41-му садочку, зауважив, що через контроль громадськості будівельники тепер працюють із дотриманням усіх норм — а це сповільнює будівництво укриттів в умовах воєнного часу.
Як пройшов останній прийом мера торік можна почитати за посиланням.
