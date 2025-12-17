На Полтавщині 271 пораненому захиснику України нададуть допомогу з обласного бюджету

На це з обласного бюджету виділили 2,7 млн грн

На Полтавщині продовжують підтримувати тих, хто нас захищає, стримуючи ворога на фронті. Ще 271 захисник отримає матеріальну допомогу з обласного бюджету. Орієнтовна загальна сума запропонованої підтримки — 2,7 млн грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету. Більшість звернень — 241 заява — надійшла від громадян, які отримали травми під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та подали повний пакет документів. Крім того, комісія розглянула 30 звернень із неповним пакетом документів, які потребують додаткового вивчення та уточнення.

— Для нас важливо, щоб кожен захисник і захисниця відчували опору і могли комфортно інтегруватися у цивільне життя. Працюємо, аби підтримка завжди була адресною та вчасною , — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, наприкінці листопада було ухвалено рішення щодо надання матеріальної допомоги з обласного бюджету 243 жителям Полтавщини, які отримали поранення на війні. На це додатково виділили 2,2 млн грн.

