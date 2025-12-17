На Полтавщині 271 пораненому захиснику України нададуть допомогу з обласного бюджету

На Полтавщині продовжують підтримувати тих, хто нас захищає, стримуючи ворога на фронті. Ще 271 захисник отримає матеріальну допомогу з обласного бюджету. Орієнтовна загальна сума запропонованої підтримки — 2,7 млн грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету. Більшість звернень — 241 заява — надійшла від громадян, які отримали травми під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та подали повний пакет документів. Крім того, комісія розглянула 30 звернень із неповним пакетом документів, які потребують додаткового вивчення та уточнення.
Нагадаємо, наприкінці листопада було ухвалено рішення щодо надання матеріальної допомоги з обласного бюджету 243 жителям Полтавщини, які отримали поранення на війні. На це додатково виділили 2,2 млн грн.
Раніше ми писали, що на Полтавщині 1339 дітям загиблих захисників і захисниць України надали матеріальну допомогу з обласного бюджету.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.