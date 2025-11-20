Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Соціальний захист

На Полтавщині 1339 дітям загиблих захисників і захисниць України надали матеріальну допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 233

 

Для цього з бюджету з нагоди Дня захисту дітей спрямували 13,4 млн грн

На Полтавщині продовжують надавати допомогу родинам воїнів, які нас захищали. З нагоди Дня захисту дітей 1339 дітей загиблих захисників і захисниць отримають матеріальну підтримку з обласного бюджету. Для цього виділили 13,4 млн грн. Неповнолітнім, які набули відповідного статусу з 20 жовтня до 20 листопада цього року, виплату нарахують у грудні.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) героїв — одна зі складових комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України та членів сімей загиблих на 2023-2025 роки.

— Ми у неоплатному боргу перед нашими полеглими воїнами. Найменше, що ми можемо зробити — це піклуватися про їхні родини та дітей, — зазначив Володимир Когут.

«Допоможіть нашим воїнам залишитися живими»: підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони, потрібна гума на автівку

Сьогодні ми писали, що Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголосив збір коштів для допомоги підрозділу ЗСУ, який перехоплює та подавлює російські БпЛА.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА діти загиблі на війні матеріальна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх