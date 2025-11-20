На Полтавщині 1339 дітям загиблих захисників і захисниць України надали матеріальну допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 233

Для цього з бюджету з нагоди Дня захисту дітей спрямували 13,4 млн грн

На Полтавщині продовжують надавати допомогу родинам воїнів, які нас захищали. З нагоди Дня захисту дітей 1339 дітей загиблих захисників і захисниць отримають матеріальну підтримку з обласного бюджету. Для цього виділили 13,4 млн грн. Неповнолітнім, які набули відповідного статусу з 20 жовтня до 20 листопада цього року, виплату нарахують у грудні.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) героїв — одна зі складових комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України та членів сімей загиблих на 2023-2025 роки.

— Ми у неоплатному боргу перед нашими полеглими воїнами. Найменше, що ми можемо зробити — це піклуватися про їхні родини та дітей, — зазначив Володимир Когут.

«Допоможіть нашим воїнам залишитися живими»: підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони, потрібна гума на автівку

Сьогодні ми писали, що Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголосив збір коштів для допомоги підрозділу ЗСУ, який перехоплює та подавлює російські БпЛА.