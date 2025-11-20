Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
«Допоможіть нашим воїнам залишитися живими»: підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони, потрібна особлива гума на автівку

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголошує збір коштів для допомоги підрозділу ЗСУ, який перехоплює російські БпЛА

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження.

До керівника волонтерського центру Сергія Кулясова звернувся командир одного з підрозділів ЗСУ, що займається на фронті перехопленням та придушуванням ворожих БпЛА. Для переміщення їхньої бойового автомобіля по осінній багнюці їм потрібна особлива «грязьова» гума.

— Звернувся до нас командир одного з підрозділів ЗСУ, що займається перехопленням і «гасінням» ворожих дронів на передку. Приземлений «скрепний» дрон — це наш живий боєць. Переміщуються наші бійці по осінній багнюці, тому особлива грязьова гума їм потрібна як Енергоатом — Міндічу… Допоможіть, будь ласка, нашим воїнам залишитись живими та виконувати свою роботу по знищенню отого літаючого мотлоху, — написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що «ціна питання» — 10 000 грн та додав, що це спеціальна ціна зі знижкою для військових.

Волонтерські картки «Кременчуцького Телеграфа»:

  • ПриватБанк: 4627 0551 1034 2143
  • Monobank: 4441 1110 3730 9717.

  

Нагадаємо, 2 жовтня Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголосив збір коштів для бійців Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони для придбання зарядної станції. Вже через п’ять днів, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн, зібрані кременчужанами, й передали її представникам 116-ї окремої бригади тероборони.

У липні ми писали, що бійцям протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, передали зарядну станцію — кошти зібрали за 6 годин.

Раніше ми розповідали, що завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.

Автор: Віктор Крук
