«Допоможіть нашим воїнам залишитися живими»: підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони, потрібна особлива гума на автівку

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголошує збір коштів для допомоги підрозділу ЗСУ, який перехоплює російські БпЛА

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження.

До керівника волонтерського центру Сергія Кулясова звернувся командир одного з підрозділів ЗСУ, що займається на фронті перехопленням та придушуванням ворожих БпЛА. Для переміщення їхньої бойового автомобіля по осінній багнюці їм потрібна особлива «грязьова» гума.

— Звернувся до нас командир одного з підрозділів ЗСУ, що займається перехопленням і «гасінням» ворожих дронів на передку. Приземлений «скрепний» дрон — це наш живий боєць. Переміщуються наші бійці по осінній багнюці, тому особлива грязьова гума їм потрібна як Енергоатом — Міндічу… Допоможіть, будь ласка, нашим воїнам залишитись живими та виконувати свою роботу по знищенню отого літаючого мотлоху, — написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що «ціна питання» — 10 000 грн та додав, що це спеціальна ціна зі знижкою для військових.

Волонтерські картки «Кременчуцького Телеграфа»:

ПриватБанк: 4627 0551 1034 2143

Monobank: 4441 1110 3730 9717.

Нагадаємо, 2 жовтня Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголосив збір коштів для бійців Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони для придбання зарядної станції. Вже через п’ять днів, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн, зібрані кременчужанами, й передали її представникам 116-ї окремої бригади тероборони.

У липні ми писали, що бійцям протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, передали зарядну станцію — кошти зібрали за 6 годин.

Раніше ми розповідали, що завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.