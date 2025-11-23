Чи продовжиться весняна погода у Кременчуці завтра та в останній тиждень листопада

Парасолька у понеділок може знадобитися, а температуру повітря для останнього тижня осені можна назвати теплою

Понеділок та перші дні наступного тижня у Кременчуці будуть по весняному теплими, хоча сонечко рідко проглядатиме з-за хмар. Завтра зранку можливий дрібний дощ, а по осінньому дощитиме почне лише з четверга. Наприкінці тижня температура повітря почне понижуватися і листопад нарешті нагадає, що він є останнім місяцем осені. Адже після наступних вихідних починається зима.

У понеділок, 24 листопада, з ранку й до самого вечора небо у Кременчуці буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться у першій половині дня. Температура повітря вночі +10°C, а вдень опуститься до +6°C. Вітер західний, швидкість вітру – від 2 до 4 м/с.

У вівторок, 25 листопада, погода буде похмурою, але опадів не прогнозують. Температура повітря у ніч на вівторок становитиме +3°C, а вдень підніметься до +11°C.

У середу, 26 листопада, буде хмарно, але у другій половині дня небо проясниться. Опадів не очікується. Температура повітря у ніч на середу становитиме +6°C, а вдень підніметься до +12°C.

У четвер, 27 листопада, температура повітря вночі та вдень буде майже однаковою – від +10°C до +12°C. Але зранку прогнозують дощ, який посилиться у другій половині дня.

У п’ятницю, 28 листопада, ранок та день будуть хмарними, тільки під вечір небо проясниться. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря у ніч на п’ятницю становитиме +6°C, а вдень похолодає до +5°C.

На вихідних 29-30 листопада в Кременчуці прогнозують хмарна та прохолодна погода. Температура вночі опуститься до +1°C, а удень буде +5°C. Опадів на вихідні не прогнозують.