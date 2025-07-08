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Військовим, що боронять небо над Кременчуком, передали розкладачки: зібраних коштів вистачило ще на два планшети з указівкою

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 415

 

За три дні містяни зібрали для своїх захисників понад 33 тисячі гривень

У п’ятницю, 4 липня, до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці однієї із мобільних вогневих груп, які боронять небо над Кременчуком. Їм були потрібні три розкладачки для відпочинку після нічних чергувань. «Кременчуцький Телеграф» оголосив терміновий збір коштів. На придбання розкладачок потрібно було 8100 грн.

Як учора, 7 липня, написав у своєму Facebook Сергій Кулясов, збір на придбання розкладачок для мобільної вогневої групи ППО Кременчука закритий. Кременчуківці задонатили 33535 грн! Три розкладачки купили та сьогодні передали бійцям. Він також повідомив, куди використав залишки зібраних грошей.

— Звернулись на вихідних до одного з командирів ППО, шо служать в нашому місті. Потужна лазерна «пушка» для кріплення на кулемет — 1.399 грн, два планшети Samsung для бойової роботи — 21.598 грн. З вашого дозволу на залишок ваших грошей я придбаю 4-тактне масло для генераторів кременчуцьким дроноводам — дуже просять. Дякую від ЗСУ та Нацгвардії всім, хто прийняв участь у зборі, — написав Сергій Кулясов.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Кулясов ППО допомога військовим розкладачки донати збір коштів звітування
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