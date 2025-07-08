Військовим, що боронять небо над Кременчуком, передали розкладачки: зібраних коштів вистачило ще на два планшети з указівкою

У п’ятницю, 4 липня, до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці однієї із мобільних вогневих груп, які боронять небо над Кременчуком. Їм були потрібні три розкладачки для відпочинку після нічних чергувань. «Кременчуцький Телеграф» оголосив терміновий збір коштів. На придбання розкладачок потрібно було 8100 грн.
Як учора, 7 липня, написав у своєму Facebook Сергій Кулясов, збір на придбання розкладачок для мобільної вогневої групи ППО Кременчука закритий. Кременчуківці задонатили 33535 грн! Три розкладачки купили та сьогодні передали бійцям. Він також повідомив, куди використав залишки зібраних грошей.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.