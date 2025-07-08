В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Із 2026 року всі чинні види соціальної допомоги в Україні об'єднають в одну — базову. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Центру економічної стратегії.
За її словами, зараз триває пілотний проєкт автоматизованої системи виплат. Його ефективність тестуватимуть упродовж 2025 року. Перехід на нову модель розпочнеться у два етапи:
Базову допомогу розраховуватимуть із фіксованої величини — 4500 грн.
Як пояснила міністерка, реформа має зробити систему соціальних виплат простішою, прозорішою та справедливішою.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» уже розбирався, хто і коли зможе її отримати:
Сума виплати визначається як різниця між сукупним доходом сім’ї та базовою величиною, встановленою для кожного члена сім’ї:
Для осіб пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії, базова величина залежить від страхового стажу:
Заяву можна подати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через портал «Дія».
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