В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 259

Із 2026 року всі чинні види соціальної допомоги в Україні об'єднають в одну — базову. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Центру економічної стратегії.

За її словами, зараз триває пілотний проєкт автоматизованої системи виплат. Його ефективність тестуватимуть упродовж 2025 року. Перехід на нову модель розпочнеться у два етапи:

з 1 липня 2025 року базову допомогу почнуть отримувати родини, які вже мають статус малозабезпечених, одиноких матерів, багатодітних або виховують дітей, чиї батьки зникли безвісти;

з 1 жовтня 2025 року до системи зможуть приєднатися інші родини або особи, які відповідатимуть новим критеріям.

Базову допомогу розраховуватимуть із фіксованої величини — 4500 грн.

Як пояснила міністерка, реформа має зробити систему соціальних виплат простішою, прозорішою та справедливішою.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» уже розбирався, хто і коли зможе її отримати:

Скільки грошей дадуть

Сума виплати визначається як різниця між сукупним доходом сім’ї та базовою величиною, встановленою для кожного члена сім’ї:

4500 грн (100%) — для першого члена сім’ї;

3150 грн (70%) — для кожного наступного повнолітнього члена сім’ї;

4500 грн (100%) — для кожної дитини до 18 років та особи з інвалідністю I або II групи.

Що таке базова допомога і хто зможе її отримати

Для осіб пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії, базова величина залежить від страхового стажу:

менше ніж 10 років — 2385 грн (53%);

від 10 до 20 років — 2790 грн (62%);

від 20 до 30 років — 3150 грн (70%);

30 років і більше — 3960 грн (88%).

Як подати заяву

Заяву можна подати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через портал «Дія».