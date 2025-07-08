Олена Шуляк
Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 259

 Спершу виплати отримають малозабезпечені родини, самотні матері та багатодітні сім’ї

Із 2026 року всі чинні види соціальної допомоги в Україні об'єднають в одну — базову. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Центру економічної стратегії.

За її словами, зараз триває пілотний проєкт автоматизованої системи виплат. Його ефективність тестуватимуть упродовж 2025 року. Перехід на нову модель розпочнеться у два етапи:

Базову допомогу розраховуватимуть із фіксованої величини — 4500 грн.

Як пояснила міністерка, реформа має зробити систему соціальних виплат простішою, прозорішою та справедливішою.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» уже розбирався, хто і коли зможе її отримати:

Скільки грошей дадуть

Сума виплати визначається як різниця між сукупним доходом сім’ї та базовою величиною, встановленою для кожного члена сім’ї:

  • 4500 грн (100%) — для першого члена сім’ї;
  • 3150 грн (70%) — для кожного наступного повнолітнього члена сім’ї;
  • 4500 грн (100%) — для кожної дитини до 18 років та особи з інвалідністю I або II групи.

Що таке базова допомога і хто зможе її отримати

Для осіб пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії, базова величина залежить від страхового стажу:

  • менше ніж 10 років — 2385 грн (53%);
  • від 10 до 20 років — 2790 грн (62%);
  • від 20 до 30 років — 3150 грн (70%);
  • 30 років і більше — 3960 грн (88%).

Як подати заяву

Заяву можна подати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через портал «Дія».

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Соціальна допомога соціальні виплати базова соціальна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх