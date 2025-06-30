Що зміниться для українців з 1 липня: новий порядок соцвиплат, базова соцдопомога, облік ВПО, вступна кампанія та техогляд

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 421 Коментарів: 1

У липні в Україні набувають чинності низка важливих нововведень, які торкнуться багатьох громадян

З 1 липня 2025 року українців чекає низка важливих змін. В Україні почнуть діяти нові правила соцвиплат, запрацюють оновлені правила техогляду авто, а також стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами.

Соціальні виплати здійснюватиме Пенсійний фонд

З 1 липня Пенсійний фонд призначатиме й виплачуватиме майже за всі соціальні виплати. Набувають чинності зміни, затверджені постановою Кабміну № 695 від 11 червня. Відповідно до цього рішення запроваджено новий порядок призначення та виплати окремих видів соціальних допомог, що доручається ПФУ. Головна мета цих змін — спростити доступ громадян до соцдопомоги, скоротити бюрократію та об'єднати надання державних соціальних виплат в єдиній структурі. Раніше ці соцвиплати адміністрували в Міністерстві соціальної політики. Зауважимо, що зміни стосуються лише порядку призначення та спрощення доступу до послуг — перелік документів для їх оформлення та розмір виплат соцвиплат не змінюються.

Отже, з 1-го липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати:

допомога особам пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії;

допомога особам з інвалідністю І, II, III груп;

соціальна підтримка малозабезпечених сімей, включаючи виплати дітям померлого годувальника за відсутності в нього страхового стажу;

допомога по догляду за самотніми малозабезпеченими особами, людьми з інвалідністю підгруп А та Б I групи, а також особам старше 80 років;

виплати військовим з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, якщо вони вже отримують пенсію по інвалідності;

виплати допомоги ветеранам Другої світової війни;

виплати військовослужбовцям та правоохоронцям, які мають пенсію за вислугу років;

виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства І-III груп;

виплати дітям з інвалідністю віком до 18 років;

виплати надбавки для догляду за дитиною з інвалідністю.

Подати документи на соцвиплати можна у сервісних центрах ПФУ незалежно від місця проживання, через ЦНАП, поштою, або онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (повний функціонал буде доступний з 1 вересня 2025 року).

З 1 липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги — що зміниться

Базова соціальна допомога

З 1-го липня стартує експериментальний проєкт для допомоги малозабезпеченим сім’ям — новий вид базової соціальної допомоги.

Перейти на таку виплату зможуть сім’ї, які є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Сума базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку становить 4 500 грн.

А з 1 жовтня 2025 року на базову соціальну допомогу зможуть перейти й інші особи/сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком реалізації експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабміну від 25 березня 2025 року № 371. Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна подати в електронній формі на порталі «Дія» або у паперовій формі до будь-якого сервісного центру ПФУ. У заяві зазначаються особисті контакти та дані представника сім’ї, а також інформація про всіх її членів.

З 1 липня в Україні стартує новий проєкт — сім’ї з низькими доходами зможуть отримувати базову соціальну допомогу

Після перевірки даних розрахунок допомоги відбувається в автоматичному режимі через державну соціальну систему. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 грн. Для сім’ї він визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім’ї та кожної дитини віком до 18 років, або особи з інвалідністю I або II групи, та 70% такої базової величини — для кожного наступного члена сім’ї.

Виплата призначається строком на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту (2 роки).

Базова соціальна допомога: хто і коли зможе її отримати

Зміни в обліку ВПО — як не втратити статус

Відповідно до постанови Кабміну від 4 квітня 2025 року № 376, у липні змінюється порядок видавання довідок про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Зокрема, статус ВПО буде автоматично анульовано, якщо особа перебуває за кордоном понад 90 днів без документального підтвердження поважних причин.

У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

Початок вступної кампанії 2025 року

У липні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. З 1 липня відкривається реєстрація електронних кабінетів на сайті Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), а подання заяв триватиме від 19 липня до 1 серпня включно.

На бюджетну форму навчання вступники можуть подати до 15 заяв.

Абітурієнти, які вступають за результатами співбесід або на творчі спеціальності, мають пройти реєстрацію у встановлені терміни:

бюджетна форма навчання — з 3 до 10 липня,

контрактна форма навчання — з 3 до 25 липня.

Для тих, хто через об’єктивні причини не зміг скласти НМТ в основну сесію, передбачено додаткові тестування від 14 до 25 липня.

Графік оголошення результатів:

Основна сесія НМТ — до 4 липня,

Додаткова сесія НМТ — до 30 липня.

Усі результати НМТ будуть доступні в особистих кабінетах учасників.

Які військово-облікові документи потрібні юнакам для зарахування у виші

Напруга в мережі зросте до 230 V

Перехід на європейський стандарт 230V — не просто технічна зміна. Це адаптація української електромережі до загальноєвропейських норм, що дозволить:

краще синхронізувати обладнання;

зменшити витрати енергії;

уникнути пошкодження сучасної техніки.

Хвилюватися не варто — більшість електроприладів розраховані на діапазон напруги у межах 200–240 V.

Нові вимоги до техогляду автотранспорту

З 1 липня в Україні запрацюють нові правила технічного контролю автотранспорту. Зміни наближають українські норми до європейських стандартів. Контроль здійснюватиме МВС через сервісні центри.

Серед основних нововведень:

обов’язкова відео- та фотофіксація процесу техогляду (мінімум дві камери на пункті техконтролю),

чіткі вимоги до якості знімання (авто має займати не менше 70% кадру),

віддалений моніторинг процедури для запобігання порушенням.

Техогляд мають проходити увесь автотранспорт. Однак легкові автівки, які належать фізичним особам й не використовуються для отримання прибутку, техогляд проходити не зобов’язані.

Штраф за їзду без техогляду становить 340 грн, а штрафи для пунктів ТО за порушення — від 1,4 тис. грн.

Хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії у 2025 році та що для цього треба зробити

Розширення програми Доступні ліки

З 1 липня усі аптеки в Україні мають приєднатися до програми «Доступні ліки», інакше вони втратять ліцензії. Як пояснили в МОЗ, починаючи з липня всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, зобовʼязані укласти відповідний договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Це означає, що тепер отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці, а не лише в тих, які розміщені в лікарнях.

У Кременчуці продовжує діяти «Доступна аптека»: скільки місто відшкодувало за ліки

Пенсії, комуналка, субсидії та мобілізація

У липні розміри пенсій та субсидій не збільшуються, а ціни на комунальні послуги також залишаються незмінними. Тариф на газ для 98% побутових споживачів, які є клієнтами «Нафтогазу», становитиме 7,94 грн за кубометр.

За електроенергію українці сплачуватиму у липні 4,32 грн за кВт·год.

Не планується суттєвих змін з 1 липня і у правилах проведення призову за мобілізацією. Нагадаємо, що мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочок та придатні за станом здоровя до проходження військової служби. Особи віком 18–24 років можуть бути призвані на військову службу лише добровільно.