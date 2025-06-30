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Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки, в якій планується підвищити зарплату військовим

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 119

 

Видатки на безпеку та оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом державного бюджету незалежно від можливого розвитку подій у 2026 році і надалі

У п’ятницю, 27 червня, Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає пріоритети бюджету, два сценарії безпеки та зобов’язання перед партнерами. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Бюджетна декларація на 2026–2028 роки визначає головні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу, зокрема загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики. Цей документ є основою для складання проекту Державного бюджету на 2026 рік.

Декларацію підготували спільно з головними розпорядниками коштів після консультацій з МВФ. Вона враховує стратегічні орієнтири розвитку держави та євроінтеграційні прагнення.

Документ передбачає два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року: покращення безпекової ситуації або продовження повномасштабної агресії РФ. У другому сценарії видатки на безпеку й оборону залишаться не меншими, ніж у 2025 році.

Вибір одного чи іншого сценарію за основу буде зроблено під час формування Державного бюджету України на 2026 рік.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону і надалі залишатимуться основним пріоритетом державного бюджету за будь-якого розвитку подій.

Наступним кроком стане подання декларації урядом на розгляд Верховної Ради України.

Зазначимо, що напередодні ухвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки Президент України Володимир Зеленський підписав указ №433/2025, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України». У ньому уряду надається доручення забезпечити у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки основним пріоритетом держбюджету фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України. Зокрема, щодо «забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026–2028 роках на утримання особового складу сил безпеки і сил оборони України», а також «опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських» шляхом «удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України».

В указі також йдеться про забезпечення державної фінансової підтримки підприємствам оборонно-промислового комплексу та забезпечення першочергового фінансування за пріоритетними напрямами: «розроблення, виробництво та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, а також крилатих ракет), безпілотних комплексів та роботизованих систем різного призначення, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки та озброєння, боєприпасів».

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У січні з держбюджету на оборону виділили понад половину усіх видатків — 131 млрд грн: на що витратили гроші 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд Держбюджет Мінфін грошове забезпечення військові
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