У селі Майбородівка під Кременчуком вчора загорілося складське приміщення, — ДСНС

Учора, 29 червня, о 12.32 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в складському приміщенні в селі Майбородівка Піщанської громадм. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогнем знищено покрівлю на площі 800 кв. м., виробниче майно, а також пошкоджено стіни будівлі.
До гасіння залучалися співробітники й техніка державних пожежно-рятувальних частин та працівники Новознам’янської місцевої пожежної охорони. Причина пожежі встановлюється.
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