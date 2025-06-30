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Україна, Світ, Війна

У ніч на 30 червня російська армія атакувала Україну 107 ударними БпЛА

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 169

 

Силами ППО знешкоджено 74 повітряні цілі

У ніч на 30 червня (із 22.00 29 червня) російські війська атакували Україну 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Атаки велися із Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), Гвардійського – ТОТ Криму.

Основний напрямок удару – Донеччина та Харківщина!

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. Щ них: 64 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

 

«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту „Калібру“». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

Нагадаємо, усю ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. Інформації щодо постраждалих не було.

Пізно увечері 26 червня кременчужани чули серію вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Вранці стало відомо, що внаслідок падіння уламків пошкоджено приміщення одного з супермаркетів та закладу охорони здоров'я, а також транспортні засоби, зокрема автобус футбольного клубу «Кремінь».

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40.. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.  Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали.

«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура. Пошкоджень зазнали також приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки


ПО ТЕМІ:

«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту „Калібру“». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

Фото з місця обстрілу Кременчука: наслідки нічної атаки ворога

У Кременчуці пролунала серія вибухів: що відомо

У Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей — ОВА

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили БПЛА Шахеди ППО
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