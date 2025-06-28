У Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
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У Полтавській облвійськадміністрації повідомили, що внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки уже ліквідовують фахівці ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
У ПОВА також додають, що загроза зберігається у надалі. Усім радять перебувати в укриттях.
Як повідомляли у Повітряних силах, у бік Кременчука фіксували рух російських безпілотників.
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