Кожне життя важливе: на Полтавщині рятувальники ДСНС витягнули з-під завалів двох песиків

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 158

Минулої ночі ворог знову вдарив по Полтавщині, знищуючи промислові підприємства та критичну інфраструктуру. Про один із випадків з роботи рятувальників цієї ночі під час ліквідації ударів ворога розповіла пресслужба ДСНС України.

— Серед руїн, під уламками, рятувальники почули слабке скавучання. Два налякані носики опинилися у пастці під завалами. Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам. Песики налякані та виснажені, але живі — і це головне, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, минулої ночі у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.