Міський голова Кременчука подякував бійцям ППО, які минулої ночі захищали Кременчук, рятувальникам та медикам

Усю ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.
Вранці про черговий комбінований удар по Кременчуку написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він подякував бійцям ППО, які минулої ночі захищали Кременчук, рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам та правоохоронцям.
Мер закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадав, що це може врятувати ваше життя.
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