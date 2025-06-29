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Міський голова Кременчука подякував бійцям ППО, які минулої ночі захищали Кременчук, рятувальникам та медикам

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 327 Коментарів: 2

 

Вибухи лунали у Кременчуці понад 5 годин — майже від заходу до сходу сонця

Усю ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.

Вранці про черговий комбінований удар по Кременчуку написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він подякував бійцям ППО, які минулої ночі захищали Кременчук, рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам та правоохоронцям.

— Ще одна тривожна ніч для нашої громади. Такої ночі ще не було… Вибухи лунали понад 5 годин — майже від заходу до сходу сонця. Ворог знову цілив по об’єктах інфраструктури. Щира подяка всім, хто цієї ночі стояв на захисті Кременчука. Особлива вдячність нашим бійцям протиповітряної оборони — під дощем, у складних погодних умовах, вони боронили небо над містом. Дякую всім службам, які ліквідовували наслідки удару: рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам, правоохоронцям. Ви працюєте без сну і відпочинку — заради безпеки кожного мешканця, — написав Віталій Малецький.

Мер закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадав, що це може врятувати ваше життя.

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У Кременчуці було чутно вибухи: під удар потрапило одне із підприємств у районі

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Автор: Віктор Крук
Теги: Малецький міський голова вибухи ППО
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Коментарі: 2

5 212
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:42

Вони то працюють, а мерія дуповозки покупає. Краще б хлопцям допомогли. Але в нас війна окремо, мерія окремо.....казнокради


6 1
1 471
evil:
Сьогодні, 10:42

Для місцевого підрозділу ППО гроші на причепи збирали читачі Телеграф і робили на голому ентузіазмі місцеві волонтери. То полудурок Малєцкій мовчало тихесенько сидячі на сракє. Бо йому важливіше власні пердолища возити на новенькому Suzuki ніж забеспечити всім необхідним підрозділи ППО які захищають місто.

А тут воно вилізло...Дякує воно...Кончєне..


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