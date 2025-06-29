Міський голова Кременчука подякував бійцям ППО, які минулої ночі захищали Кременчук, рятувальникам та медикам

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 327 Коментарів: 2

Усю ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.

Вранці про черговий комбінований удар по Кременчуку написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він подякував бійцям ППО, які минулої ночі захищали Кременчук, рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам та правоохоронцям.

— Ще одна тривожна ніч для нашої громади. Такої ночі ще не було… Вибухи лунали понад 5 годин — майже від заходу до сходу сонця. Ворог знову цілив по об’єктах інфраструктури. Щира подяка всім, хто цієї ночі стояв на захисті Кременчука. Особлива вдячність нашим бійцям протиповітряної оборони — під дощем, у складних погодних умовах, вони боронили небо над містом. Дякую всім службам, які ліквідовували наслідки удару: рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам, правоохоронцям. Ви працюєте без сну і відпочинку — заради безпеки кожного мешканця, — написав Віталій Малецький.

Мер закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадав, що це може врятувати ваше життя.