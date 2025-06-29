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У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків атаки ворога, на Полтавщині без світла понад 1600 споживачів

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 750

 

Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО

Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств — пожежу ліквідовано.

 

— Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих, — написав Володимир Когут.

Він також додав, що внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

  

Нагадаємо, минулої ночі у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА атака ДСНС
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