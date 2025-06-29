У ніч на 29 червня російська армія атакувала Україну 477 ударними БпЛА та 60 ракетами

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У ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) російські війська атакували Україну 537 засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Ворог застосував:

477 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово (РФ), Чауда — ТОТ Криму, понад 250 із них — «Шахеди»;

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської обл. (РФ);

16 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. (РФ) і ТОТ Криму;

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. (РФ);

5 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря;

3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника: 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені. З них:

211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 — лок. втр.;

4 крилаті ракети «Калібр» збито.

— Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локація, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, минулої ночі у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.

Пізно увечері 26 червня кременчужани чули серію вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Вранці стало відомо, що внаслідок падіння уламків пошкоджено приміщення одного з супермаркетів та закладу охорони здоров’я, а також транспортні засоби, зокрема автобус футбольного клубу «Кремінь».





У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми. Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали.

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У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура. Пошкоджень зазнали також приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.