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Уночі, відбиваючи атаку ворога, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 603

 

Під час збиття сьомої повітряної цілі його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту - Максим Устименко відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг

У ніч на 29 червня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього в повітрі було 537 засобами повітряного нападу!

Як повідомила пресслужба Повітряних сил України, до відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. Вкотре продуктивно відпрацювала авіація Повітряних Сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки «Шахедів». Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів.

— На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої — його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! — написали в повідомленні.

Нагадаємо, у  ніч на 29 червня російська армія атакувала Україну 477 ударними БпЛА та 60 ракетами. Силами ППО було знешкоджено 475 повітряних цілей.

Минулої ночі у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.

Вранці він повідомив, що у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств — пожежу ліквідовано. Без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Lockheed Martin
Теги: повітряні сили льотчик загинув
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