Унаслідок нічної атаки ворога пошкоджено вокзал «Полтава-Південна» — поїзди курсують за графіком

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Пасажири та працівники перебували в укриттях — ніхто не постраждав

У ніч на 29 червня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього було застосовано 537 засобів повітряного нападу!

Внаслідок комбінованої атаки ворога постраждала залізнична інфраструктура Полтави. За інформацією «Укрзалізниці», ушкоджено вокзал «Полтава-Південна»: вибито вікна та двері, частково зруйновано стелі. Від ударної хвилі також зазнали пошкоджень приміський вокзал, окремі вагони та адміністративні приміщення.

Пасажири та працівники перебували в укриттях — ніхто не постраждав. Незважаючи на обстріли, всі поїзди курсують за графіком.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російська армія атакувала Україну 477 ударними БпЛА та 60 ракетами. Силами ППО було знешкоджено 475 повітряних цілей.

Минулої ночі у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. На місці виникла пожежа, наслідки якої ліквідовують рятівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих станом на 3.10 не було. У ПОВА попередили про те, що загроза зберігається та порадили перебувати в укриттях. Після цього у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів та роботу ППО. Відбій повітряної тривоги дали о 4.31.

Вранці він повідомив, що у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств — пожежу ліквідовано. Без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад.