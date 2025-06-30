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У центральній частині Кременчука кілька вулиць залишились без світла через аварію

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 257

 

Енергетики виконують аварійні роботи

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», з 1.29 понеділка, 30 червня, для виконання аварійних робіт припинено постачання електричної енергії за адресами:  

  • вул. Академіка Маслова (буд. 32/15);
  • пров. Дмитра Тьомкіна (буд. 1,2,4);
  • вул. Миколи Гоголя (буд. 1,3,10,17,19,21);
  • вул. Михайла Коцюбинського (буд. 9/6,18,20);
  • вул. Перемоги (буд. 15,25,31/2,33/14,42/8,50,54/19,58,60,62);
  • вул. Полковника Гегечкорі (буд. 2,3-В,4,6,12,16-А,16/64);
  • вул. Софіївська (буд. 2/50); вул. Троїцька (буд. 2,3,4,5,7/5,9/16,11);
  • вул. Академіка Маслова (буд. 31/20);
  • вул. Миколи Гоголя (буд. 7/44,11);
  • вул. Івана Мазепи (буд. 13);
  • квт. 278 (буд. 12);
  • вул. Богдана Хмельницького (буд. 1-Г,1-З);
  • вул. Ігоря Сердюка (буд. 2,2-А, ГК-8);
  • вул. Перемоги (буд. 17/6,25-Б).

Орієнтовний час завершення робіт сьогодні до кінця робочого дня.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, де «Полтаваобленерго» у понеділок планово відключає світло для проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування електромереж.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла аварія
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