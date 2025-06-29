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Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж

У понеділок, 30 червня, у Кременчуці у деяких районах міста відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Світло відключатимуть за адресами:

з 6.00 до 18.00

  • вул. Архітектора Сергєєва,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Бар'єрний,
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Братів Тютюнників,
  • пров. Віталія Дончика,
  • вул. Володимира Короленка.
  • пров. Гетьмана Сомка,
  • вул. Гійома Боцдана,
  • пров Гійома Боплана,
  • пров. Градизький,
  • проїзд Григоровича-Барського,
  • вул. Громадянська,
  • проїзд Громадянський,
  • дров, Данила Нечая,
  • пров. Дачний,
  • проїзд Дачний,
  • вул. Затонна,
  • пров. Західний,
  • пров. Зв'язковий,
  • проїзд Зв'язковий,
  • туп. Зв'язковий,
  • пров. Зелений,
  • вул. Каховська,
  • вул. Кільцева,
  • вул. Кооперативна,
  • пров. Липневий,
  • вул. Лугова,
  • пров. Луговий,
  • проїзд Луговий,
  • туп. Марка Жмайла,
  • вул. Миколи Пирогова,
  • проїзд Миколи Руденка,
  • вул. Нескорених,
  • пров. Олексія Бутовського,
  • вул. Проектна,
  • пров. Проєктний,
  • пров. Резервний,
  • туп. Резервний,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • проїзд Тараса Трясида,
  • пров. Центральний,
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • вул. Юрія Липи.

з 8.00 до 17.00

  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 37;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • пров. Августина Волошина, 1-10;
  • вул. Ботанічна, 9-98;
  • вул. Нескорених, 15-22/9;
  • вул. Кагамлицька, 40/23-42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сиваський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28-30;
  • вул. Правобережна, 38А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • пров. Уласа Самчука. 17;
  • вул. Чередницька, 30-79;
  • пров. Чередницький, 4;
  • вул. Винахідниці Ющенко, 15/1;
  • вул. Левка Лук'яненка, 24-36;
  • вул. Сумська, 18-40Б;
  • вул. Дмитра Демидюка. 7;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар'ерний, 7-12;
  • пров. Західний, 11-14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;
  • вул. Вітчизняна, 5-20;
  • пров. Луговий, 17-37;
  • проїзд Луговий, 10-25;
  • вул. Гійома Беллана 77-92;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15;
  • туп. Спокійний, 1-14;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
  • пр-д Володимира Константиновича, 7-39;
  • пр-д Івана Калиновича, 21-60;
  • вул. Кооперативна, 77-112;
  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4;
  • пров. Бакинський, 5/6;
  • прод Бар'єрний, 2/5, 6;
  • вул. Братів Тютюнників, 4-27;
  • вул. Гійома Боддаца, 38-78A;
  • пров Градижський, 4, 6;
  • вул. Каховська, 26/72-43/2;
  • вул. Кооперативна, 19-50/4;
  • вул. Лугова, 6-37;
  • прод. Луговий, 2/25-9;
  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
  • пр-д Луговий, 2/25;
  • прод. Зв'язковий, 14-28;
  • вул. Проскша, 4-35;
  • вул. Раїси Кириченко, 34-93;
  • пр-д Зв'язковий, 3, 4, 8;
  • вул. Каховська, 2А;
  • прод. Резервний, 13-23;
  • прод. Бакинський, 5/7, 8/8;
  • пров. Градизький, 10/7-30;
  • пров. Західний, 5-8/9;
  • вул. Кооперативна, 43/1-84;
  • пров. Липневий, 6-11;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40;
  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51;
  • прод. Данила Нечая, 21-48/38;
  • пров. Олексія Бутовського. 55-67.
  • вул. Богдана Хмельницького, 53-150;
  • проед, Свободи, 54Г;
  • вул. Гійома Боддана, 4-15/9;
  • вул. Затонна, 24;
  • туп. Марка Жмайла, 3-8;
  • пров. Центральний, 3/1-14;
  • вул. Юрія Лиши, 3/3-16;
  • вул. Володимира Короленка, 3-13;
  • пр. Громадянський, 3-19.

з 8.00 до 20.00

  • вул. Гордіс-Горського, 3-10;
  • проед, Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Київська, 64-80;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • вул. Євгена Патона, 25;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186.
  • с. Потоки,
  • с. Мала Кохнівка,
  • с. Придніпрянське,
  • с. Соснівка
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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