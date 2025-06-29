Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 17:00
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Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж
У понеділок, 30 червня, у Кременчуці у деяких районах міста відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Світло відключатимуть за адресами:
з 6.00 до 18.00
- вул. Архітектора Сергєєва,
- пров. Бакинський,
- пров. Бар'єрний,
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Братів Тютюнників,
- пров. Віталія Дончика,
- вул. Володимира Короленка.
- пров. Гетьмана Сомка,
- вул. Гійома Боцдана,
- пров Гійома Боплана,
- пров. Градизький,
- проїзд Григоровича-Барського,
- вул. Громадянська,
- проїзд Громадянський,
- дров, Данила Нечая,
- пров. Дачний,
- проїзд Дачний,
- вул. Затонна,
- пров. Західний,
- пров. Зв'язковий,
- проїзд Зв'язковий,
- туп. Зв'язковий,
- пров. Зелений,
- вул. Каховська,
- вул. Кільцева,
- вул. Кооперативна,
- пров. Липневий,
- вул. Лугова,
- пров. Луговий,
- проїзд Луговий,
- туп. Марка Жмайла,
- вул. Миколи Пирогова,
- проїзд Миколи Руденка,
- вул. Нескорених,
- пров. Олексія Бутовського,
- вул. Проектна,
- пров. Проєктний,
- пров. Резервний,
- туп. Резервний,
- вул. Раїси Кириченко,
- проїзд Тараса Трясида,
- пров. Центральний,
- вул. Юрія Кондратюка,
- вул. Юрія Липи.
з 8.00 до 17.00
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 37;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- пров. Августина Волошина, 1-10;
- вул. Ботанічна, 9-98;
- вул. Нескорених, 15-22/9;
- вул. Кагамлицька, 40/23-42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28-30;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- пров. Уласа Самчука. 17;
- вул. Чередницька, 30-79;
- пров. Чередницький, 4;
- вул. Винахідниці Ющенко, 15/1;
- вул. Левка Лук'яненка, 24-36;
- вул. Сумська, 18-40Б;
- вул. Дмитра Демидюка. 7;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар'ерний, 7-12;
- пров. Західний, 11-14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;
- вул. Вітчизняна, 5-20;
- пров. Луговий, 17-37;
- проїзд Луговий, 10-25;
- вул. Гійома Беллана 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15;
- туп. Спокійний, 1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
- пр-д Володимира Константиновича, 7-39;
- пр-д Івана Калиновича, 21-60;
- вул. Кооперативна, 77-112;
- пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
- вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4;
- пров. Бакинський, 5/6;
- прод Бар'єрний, 2/5, 6;
- вул. Братів Тютюнників, 4-27;
- вул. Гійома Боддаца, 38-78A;
- пров Градижський, 4, 6;
- вул. Каховська, 26/72-43/2;
- вул. Кооперативна, 19-50/4;
- вул. Лугова, 6-37;
- прод. Луговий, 2/25-9;
- вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
- пр-д Луговий, 2/25;
- прод. Зв'язковий, 14-28;
- вул. Проскша, 4-35;
- вул. Раїси Кириченко, 34-93;
- пр-д Зв'язковий, 3, 4, 8;
- вул. Каховська, 2А;
- прод. Резервний, 13-23;
- прод. Бакинський, 5/7, 8/8;
- пров. Градизький, 10/7-30;
- пров. Західний, 5-8/9;
- вул. Кооперативна, 43/1-84;
- пров. Липневий, 6-11;
- вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40;
- пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51;
- прод. Данила Нечая, 21-48/38;
- пров. Олексія Бутовського. 55-67.
- вул. Богдана Хмельницького, 53-150;
- проед, Свободи, 54Г;
- вул. Гійома Боддана, 4-15/9;
- вул. Затонна, 24;
- туп. Марка Жмайла, 3-8;
- пров. Центральний, 3/1-14;
- вул. Юрія Лиши, 3/3-16;
- вул. Володимира Короленка, 3-13;
- пр. Громадянський, 3-19.
з 8.00 до 20.00
- вул. Гордіс-Горського, 3-10;
- проед, Полтавський, 277/2-281;
- вул. Київська, 64-80;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Євгена Патона, 25;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186.
- с. Потоки,
- с. Мала Кохнівка,
- с. Придніпрянське,
- с. Соснівка
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