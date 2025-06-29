Загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку президент посмертно присвоїв звання Героя України

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 , льотчику 1-го класа Максиму Устименку. Відповідний указ Президента України № 444/2025 опублікований на офіційному інтернет-представництві глави держави.

— За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» УСТИМЕНКУ Максиму Юрійовичу — полковнику (посмертно), — зазначено в указі.

Загиблого Героя посмертно підвищено у військовому званні до полковника.

— Щойно підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка — українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки — було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито. Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку — дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять! — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час збиття сьомої повітряної цілі винищувач F-16 Максима Устименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зумів відвести літак від падіння на населений пункт, але катапультуватись не встиг.