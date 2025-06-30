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На пляжах Кременчука вода відповідає санітарним нормам — купатися можна

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 291 Коментарів: 1

 

Купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня

Вода на центральному міському пляжі та пляжі у парку «Кагамлицькй» відповідає санітарним нормам. Про це зранку у понеділок повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

— За інформацією Центру громадського здоров’я України, лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання. Станом на 27 червня у межах пляжів міста Кременчука на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик вода відповідає нормам, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня — працюють 10 рятувальних постів на місцевих пляжах.

На початку червня ми писали, на яких пляжах Полтавщини вода придатна для купання та надали перелік від Центру громадського здоровʼя

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Автор: Віктор Крук
Теги: пляжі санітарні норми купання Кременчук
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Коментарі: 1

1 796
hunter:
Сьогодні, 11:12

Опа,как интересно,стандарты поменяли или слив с мусорок  и химия с полей теперь не попадает в р.Днепр?


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