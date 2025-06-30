На пляжах Кременчука вода відповідає санітарним нормам — купатися можна

Вода на центральному міському пляжі та пляжі у парку «Кагамлицькй» відповідає санітарним нормам. Про це зранку у понеділок повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Нагадаємо, що купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня — працюють 10 рятувальних постів на місцевих пляжах.
На початку червня ми писали, на яких пляжах Полтавщини вода придатна для купання та надали перелік від Центру громадського здоровʼя
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