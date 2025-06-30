За попередній тиждень у Кременчуці народилися 29 немовлят

За попередній тиждень, із 23 до 29 червня, народилися 29 немовлят. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Дівчаток та хлопчиків цього тижня народилося майже порівну — 15 хлопчиків та 14 дівчаток.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 23 малюки — 12 хлопчиків та 11 дівчаток. Ще 6 діток — 2 хлопчика та 4 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 16 до 22 червня, у Кременчуці народилися 36 немовлят — 20 дівчаток та 16 хлопчиків.
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