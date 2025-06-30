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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судять священника за звинуваченням у колабораційній діяльності

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 107

 

Священнослужитель із Херсонщини закликав до зміни меж державного кордону України

У Полтаві судять священника із Херсонщини за підозрою у колабораційній діяльності: він закликав до зміни меж державного кордону України. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду від 24 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений є настоятелем парафії на честь преподобного Серафима Саровського у місті Гола Пристань Херсонської єпархії. Відомо також, що у листопаді 2011 року чоловік створив ютуб-канал, який використовував для релігійно-просвітницької діяльності. На каналі священника налічується 428 тисяч підписників.

Слідство встановило, що у липні 2024 року священнослужитель запустив пряму трансляцію на ютуб-каналі, під час якої заявляв, що спеціальна військова операція закінчиться перемогою Росії над Україною. При цьому Україну чоловік називав фашистською державою.

Судово-лінгвістична експертиза визнала, що такі висловлювання містять заклики до зміни меж території або державного кордону України.

Відомо також, що з моменту окупації міста Гола Пристань на Херсонщині обвинувачений підтримував окупаційну російську владу. Зокрема, він брав участь у публічному масовому заході, який організувала окупаційна влада. Там він висловлювався стосовно того, що Росія є єдиною державою, до складу якої входить і Україна.

Із липня 2024 року обвинувачений священник перебуває у розшуку. За даними суду, він переховується у Росії, проте періодично відвідує тимчасово окуповані території Криму та Херсонщини.

Надалі судові засідання відбуватимуться без участі обвинуваченого, проте на кожне засідання його викликатимуть — оголошення про виклик на суд публікуватимуть на сайті суду та в газеті «Урядовий кур'єр».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд ухвала суду священник колаборанти
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