У Полтаві ВАЗ врізався в дерево: постраждала водійка

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Автівка з’їхала з дороги та протаранила дорожні знаки й дерево

29 червня близько 20.45 на вулиці Шведська Могила у Полтаві сталася ДТП. ВАЗ 21099, за кермом якого була 29-річна жителька Полтавського району, злетів із дороги, в'їхав у дорожні знаки, а потім — у дерево. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії водійка отримала травми, її госпіталізували. У салоні також перебувала 48-річна пасажирка — медична допомога їй не знадобилася.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування середньої тяжкості.

Обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині водій квадроцикла врізався в дерево й загинув.