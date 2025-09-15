Олена Шуляк
Кременчук, Допомога військовим

«Ворог вже на Дніпропетровщині»: бійцям 116-ої бригади ТрО потрібна зарядна станція для зв’язку та дронів

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 140

 

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголошує збір коштів для допомоги Полтавській бригаді територіальної оборони у складі якої воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження. До керівника волонтерського центру Сергія Кулясова сьогодні звернулися бійці Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони, які наразі на передовій стримують навалу росіян, із проханням допомогти придбати зарядну станцію. У складі цієї бригади воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО.

— Завтра війна не закінчиться як би ми того не хотіли — ворог вже топче Дніпропетровщину. Треба допомагати воїнам боронити нашу землю — включайтесь! – закликав Сергій Кулясов.

На своїй сторінці у Facebook він пояснив, що в умовах безперервних бойових дій нашим військовим украй необхідне стабільне електроживлення для роботи дронів, радіостанцій, тепловізорів, планшетів та іншого обладнання, без якого сьогодні неможливо на фронті ефективно виконувати бойові завдання.

— Наразі підрозділу гостро потрібна потужна зарядна станція, яка дозволить тримати зв’язок, проводити розвідку та оперативно реагувати на загрози. Це — не розкіш, а життєво важливий інструмент, що допоможе зберегти життя та наблизити нашу перемогу. Будь-який внесок у закупівлю цієї станції стане вагомою підтримкою для наших захисників. Кожна гривня має значення! Разом ми сильніші! Слава Україні, — написав Сергій Кулясов.

 

Він зазначив, що «ціна питання» — близько 26 тис. грн та додав, що можливо вдасться знайти дешевше.

Волонтерські картки «Кременчуцького Телеграфа»:

  • ПриватБанк: 4627 0551 1034 2143
  • Monobank: 4441 1110 3730 9717.

Нагадаємо, у липні ми писали, що бійцям протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, передали зарядну станцію — кошти зібрали за 6 годин.

Раніше ми розповідали, що завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.

Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим зарядна станція 116 бригада ТрО Кулясов збір коштів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

