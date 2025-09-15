«Ворог вже на Дніпропетровщині»: бійцям 116-ої бригади ТрО потрібна зарядна станція для зв’язку та дронів

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголошує збір коштів для допомоги Полтавській бригаді територіальної оборони у складі якої воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження. До керівника волонтерського центру Сергія Кулясова сьогодні звернулися бійці Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони, які наразі на передовій стримують навалу росіян, із проханням допомогти придбати зарядну станцію. У складі цієї бригади воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО.

— Завтра війна не закінчиться як би ми того не хотіли — ворог вже топче Дніпропетровщину. Треба допомагати воїнам боронити нашу землю — включайтесь! – закликав Сергій Кулясов.

На своїй сторінці у Facebook він пояснив, що в умовах безперервних бойових дій нашим військовим украй необхідне стабільне електроживлення для роботи дронів, радіостанцій, тепловізорів, планшетів та іншого обладнання, без якого сьогодні неможливо на фронті ефективно виконувати бойові завдання.

— Наразі підрозділу гостро потрібна потужна зарядна станція, яка дозволить тримати зв’язок, проводити розвідку та оперативно реагувати на загрози. Це — не розкіш, а життєво важливий інструмент, що допоможе зберегти життя та наблизити нашу перемогу. Будь-який внесок у закупівлю цієї станції стане вагомою підтримкою для наших захисників. Кожна гривня має значення! Разом ми сильніші! Слава Україні, — написав Сергій Кулясов.

Він зазначив, що «ціна питання» — близько 26 тис. грн та додав, що можливо вдасться знайти дешевше.

Волонтерські картки «Кременчуцького Телеграфа»:

ПриватБанк: 4627 0551 1034 2143

Monobank : 4441 1110 3730 9717.

