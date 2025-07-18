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Бійцям протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, передали зарядну станцію — кошти зібрали за 6 годин

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 101

 

На заклик волонтерського центра «Кременчуцького Телеграфу» містяни швидко зібрали кошти для своїх захисників

Учора, 17 липня, до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці одного з підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України, які боронять небо над Кременчуком. Для бойової роботи, аби постійно бути на зв’язку, їм була потрібна зарядна станція.

— Один з підрозділів ЗСУ, що бережуть небо над нашим містом, просить про допомогу: для бойової роботи необхідна зарядна станція. Бо в полях-посадках, де вони базуються, 220 V для зарядки Старлінків геть відсутня. Зовсім. Немає зарядки — немає бойової роботи, — написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він додав, що знайшов можливість придбати зарядну станцію EcoFlow River2 Pro для бійців зі знижкою та звернувся до усіх небайдужих з проханням допомогти її придбати для наших захисників.

Ми відповідальні за тих, кого «приручили»: збір на зарядну станцію бійцям ППО ЗСУ 

Як повідомив Сергій Кулясов, не пройшло і 6-ти годин з моменту публікації, як потрібна сума була зібрана та одразу перерахована продавцю.

— «Наша вдячність вам не буде мати меж!» — у нашому випадку наша з вами, містяни, вдячність бійцям ППО ЗСУ, що боронять небо над Кременчуком. Вона мала конкретну мету — зарядна станція EcoFlow River2 Pro за ціною 10990 грн (дякую Марина Пилипенко за наводку на сайт https://ecodrive.in.ua/, де ціна на зарядку була адекватною. Збір закрито за ШІСТЬ годин! Надійшло: 12.677 грн

Витрати: 10.990 + 279 грн Нова Пошта. Фотозвіт буде. Дякую всім від ЗСУ! — написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.

Сьогодні зарядну станцію передали бійцям підрозділу ППО Збройних Сил України, який захищає небо над Кременчуком. Вона вже працює!

 

Нагадаємо, нещодавно завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.

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Автор: Віктор Крук
Теги: протиповітряна оборона ППО допомога військовим допомога ЗСУ
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