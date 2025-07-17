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Ми відповідальні за тих, кого «приручили»: збір на зарядну станцію бійцям ППО ЗСУ

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 329

 

Захисникам неба необхідна зарядна станція, аби постійно бути на зв'язку під час роботи в полях чи посадках

Волонтерський центр «Кременчуцького Телегрфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного обладнання. До керівника волонтерського центру Сергія Кулясова знову звернулися бійці протиповітряної оборони Збройних сил України із проханням допомогти придбати зарядну станцію.

Один з підрозділів ЗСУ, шо бережуть небо над нашим містом, просять про допомогу: для бойовой роботи необхідна зарядна станція. Бо в полях-посадках, де вони базуються, 220 V для зарядки Старлінків геть відсутня. Зовсім. Немає зарядки — немає бойовой роботи, — пише Сергій Кулясов на своїй сторінці у фейсбуці.
Нині є можливість придбати зарядну станцію для бійців зі знижкою — за 12 тис. 899 грн замість 14 тис. 199 грн.
 

Отож Сергій Кулясов від імені волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти придбати для наших захисників зарядну станцію. Таким чином військові постійно лишатимуться на зв’язку та забезпечуватимуть над Кременчуком безпечне небо.

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)

Нагадаємо, нещодавно завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: ППО допомога військовим збір зарядна станція
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