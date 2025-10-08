Бійцям 116-ї бригади тероборони передали зарядну станцію, яку придбали за кошти, зібрані кременчужанами

На заклик Волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» вдалося зібрати кошти для придбання саме тої зарядної станції, яку просили наші захисники

В умовах безперервних бойових дій нашим військовим украй необхідне стабільне електроживлення для роботи дронів, радіостанцій, тепловізорів, планшетів та іншого обладнання, без якого сьогодні неможливо на фронті ефективно виконувати бойові завдання. У вересні до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися бійці Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони, які наразі на передовій стримують навалу росіян, із проханням допомогти придбати зарядну станцію. У складі цієї бригади воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО.

Він оголосив збір коштів для допомоги нашим захисникам і багато свідомих громадян відгукнулися на цей заклик.

У вівторок, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн й передали її представникам Полтавської 116-ї окремої бригади тероборони.

— Дякую усім, хто долучився до підтримки наших захисників! Ця станція допоможе їм підтримувати зв’язок, проводити розвідку та оперативно реагувати на усі загрози. Вона допоможе зберегти життя нашим воїнам. Разом ми сильніші! Слава Україні! — Сергій Кулясов подякував усім, хто задонатив на купівлю зарядної станції.

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження.