Бійцям 116-ї бригади тероборони передали зарядну станцію, яку придбали за кошти, зібрані кременчужанами

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим

Бійцям 116-ї бригади тероборони передали зарядну станцію, яку придбали за кошти, зібрані кременчужанами

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 77

 

На заклик Волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» вдалося зібрати кошти для придбання саме тої зарядної станції, яку просили наші захисники

В умовах безперервних бойових дій нашим військовим украй необхідне стабільне електроживлення для роботи дронів, радіостанцій, тепловізорів, планшетів та іншого обладнання, без якого сьогодні неможливо на фронті ефективно виконувати бойові завдання. У вересні до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися бійці Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони, які наразі на передовій стримують навалу росіян, із проханням допомогти придбати зарядну станцію. У складі цієї бригади воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО.

Він оголосив збір коштів для допомоги нашим захисникам і багато свідомих громадян відгукнулися на цей заклик.

У вівторок, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн й передали її представникам Полтавської 116-ї окремої бригади тероборони.

— Дякую усім, хто долучився до підтримки наших захисників! Ця станція допоможе їм підтримувати зв’язок, проводити розвідку та оперативно реагувати на усі загрози. Вона допоможе зберегти життя нашим воїнам. Разом ми сильніші! Слава Україні! — Сергій Кулясов подякував усім, хто задонатив на купівлю зарядної станції.

На павербанки для військових потрібно 100 тис. грн: триває збір

Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: зарядна станція 116 бригада ТрО допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх