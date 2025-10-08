Бійцям 116-ї бригади тероборони передали зарядну станцію, яку придбали за кошти, зібрані кременчужанами

На заклик Волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» вдалося зібрати кошти для придбання саме тої зарядної станції, яку просили наші захисники
В умовах безперервних бойових дій нашим військовим украй необхідне стабільне електроживлення для роботи дронів, радіостанцій, тепловізорів, планшетів та іншого обладнання, без якого сьогодні неможливо на фронті ефективно виконувати бойові завдання. У вересні до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися бійці Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони, які наразі на передовій стримують навалу росіян, із проханням допомогти придбати зарядну станцію. У складі цієї бригади воює 145-й кременчуцький батальйон ТрО.
Він оголосив збір коштів для допомоги нашим захисникам і багато свідомих громадян відгукнулися на цей заклик.
У вівторок, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн й передали її представникам Полтавської 116-ї окремої бригади тероборони.
Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» продовжує підтримувати військових та збирати кошти на придбання необхідного їм обладнання та спорядження.
