На Полтавщині 243 пораненим захисникам нададуть допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 14:36

На це з бюджету виділили 2,2 млн грн

На Полтавщині підтримують тих, хто нас захищав. З обласного бюджету спрямують матеріальну допомогу 243 жителям Полтавщини, які отримали поранення на війні. На це додатково заклали 2,2 млн грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Це перші заявки для отримання додаткових виплат, які схвалила профільна комісія у межах оновленої обласної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць. Загалом ініціатива комплексно охоплює потреби військових, передбачаючи заходи медичного, освітнього й фізкультурно-спортивного спрямування, — зазначив він.

Фінансова підтримка сприятиме інтеграції ветеранів у повноцінне цивільне життя. Надання допомоги військовим залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Полтавської ОВА, — зазначено в повідомленні.

