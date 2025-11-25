На Полтавщині 243 пораненим захисникам нададуть допомогу з обласного бюджету

На Полтавщині підтримують тих, хто нас захищав. З обласного бюджету спрямують матеріальну допомогу 243 жителям Полтавщини, які отримали поранення на війні. На це додатково заклали 2,2 млн грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Фінансова підтримка сприятиме інтеграції ветеранів у повноцінне цивільне життя. Надання допомоги військовим залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Полтавської ОВА, — зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині 1339 дітям загиблих захисників і захисниць України надали матеріальну допомогу з обласного бюджету.
