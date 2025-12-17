У Кременчуці зафіксували перевищення норм пилу та формальдегіду в повітрі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 116

У Кременчуці в період з 8 по 13 грудня середньодобові концентрації окремих забруднювальних речовин у повітрі перевищували допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Проби атмосферного повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах спостереження, розташованих на вулиці Молодіжній, вулиці Івана Приходька, а також поблизу зупинок громадського транспорту «Центральний ринок» і «Кредмаш».

За результатами спостережень у місті зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій за такими показниками:

пил недиференційований за складом — 9 грудня;

— 9 грудня; формальдегід — протягом усього тижня.

Детальні дані щодо концентрацій забруднювальних речовин оприлюднені у графіку Полтавського гідрометцентру.