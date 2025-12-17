У Кременчуці зафіксували перевищення норм пилу та формальдегіду в повітрі

У Кременчуці в період з 8 по 13 грудня середньодобові концентрації окремих забруднювальних речовин у повітрі перевищували допустимі норми. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Проби атмосферного повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах спостереження, розташованих на вулиці Молодіжній, вулиці Івана Приходька, а також поблизу зупинок громадського транспорту «Центральний ринок» і «Кредмаш».
За результатами спостережень у місті зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій за такими показниками:
Детальні дані щодо концентрацій забруднювальних речовин оприлюднені у графіку Полтавського гідрометцентру.
Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.
