Уряд ухвалив рішення щодо посилення підтримки українців у працевлаштуванні: що змінюється

Кабмін ухвалив низку постанов, розроблених Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, які суттєво посилюють підтримку українців, що потребують працевлаштування. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Серед ухвалених рішень:

1) Посилення підтримки ветеранів війни.

Розширено можливості працевлаштування та соціальної адаптації ветеранів:

підвищено граничний рівень оплати праці ветеранів, залучених до суспільно корисних робіт, — до двох мінімальних заробітних плат (16 000 грн);

роботодавцям, які працевлаштовують ветеранів війни під час воєнного стану щонайменше на один рік за направленням центру зайнятості, компенсуватиметься 100% витрат на оплату праці (але не більше ніж 1,5 мінімальної заробітної плати) упродовж 6 місяців;

фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за його згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти, навчання, ваучери;

забезпечення індивідуального супроводу за згодою ветеранів війни під час працевлаштування з дати працевлаштування для надання консультаційної підтримки чи вирішення можливих проблемних питань, пов’язаних з зайнятістю.

2) Розширення можливостей залучення до суспільно корисних робіт.

Відтепер не лише на прифронтових територіях, а й по всій країні, до суспільно корисних робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до досягнення ними 70 років (за їхньою згодою) для надання допомоги людям з інвалідністю, громадянам старшого віку та іншим особам, які не мають можливості самостійно пересуватися та потребують стороннього догляду.

3) Створення та ведення Єдиного реєстру кваліфікацій.

Єдиний реєстр кваліфікацій — сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим.

Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.

Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

4) Експериментальний проєкт проактивної підтримки безробітних.

Уряд змінює логіку підтримки громадян, які залишились без роботи. Відтепер Державна служба зайнятості зможе запропонувати допомогу у працевлаштуванні людині, яка втратила роботу і не працює понад 2 місяці. І для цього не треба буде звертатись до центру зайнятості особисто. Карʼєрні радники самі зв’яжуться з людиною та запропонують допомогу у підборі роботи чи нададуть інші послуги служби зайнятості — аби українці, які втратили роботу, знову повернулися на ринок праці.

- Ми розробили комплекс заходів й інструментів, які допоможуть максимально оперативно допомогти українцям із пошуком роботи. Ми прагнемо не просто повернути людей на ринок праці, а зробити їх на цьому ринку більш конкурентоспроможними, запропонувавши можливості для підвищення кваліфікації, навчання, перенавчання, започаткування власної справи, — зауважила заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства України Дарія Марчак.

Усі ці зміни — частина ширшої реформи системи ринку праці. Вона охоплює системне оновлення трудового законодавства, зокрема через:

розробку нового Трудового кодексу;

перебудову системи навчання та перенавчання;

побудову безшовної взаємодії між Державною службою зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, які надають послуги з перенавчання громадян, й громадами;

перегляд підходів до прогнозування та оцінки потреб ринку праці, зокрема створення середньострокової моделі прогнозу попиту на професії й навички;

комплексну цифровізацію сервісів і даних.

— Мета цієї реформи — скоротити час між втратою роботи та новим працевлаштуванням, підвищити якість підбору кадрів і зробити політику зайнятості прозорою та керованою даними, - йдеться в повідомленні.

