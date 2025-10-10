ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Соціальний захист

Кабмін визначив єдиний порядок облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Сьогодні, 07:45

 

Витрати на проведення таких заходів можуть покриватися за рахунок Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує єдиний порядок облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Новий документ визначає чіткий механізм перепланування, ремонту та дообладнання приміщень, щоб вони були повністю інклюзивними. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Документ допоможе роботодавцям адаптовувати робочі місця до індивідуальних потреб людей з різними видами порушень – рухових, зору, слуху чи інших. Це сприятиме розширенню можливостей працевлаштування людей з інвалідністю та кращій їх інтеграції на ринку праці.

Процедура адаптації робочого місця включає кілька етапів: подання заяви, оцінку потреб працівника, залучення фахівців, визначення необхідних заходів, виконання робіт і підсумкову оцінку результатів.

Для різних категорій осіб з інвалідністю передбачено окремі рішення.

Витрати на проведення таких заходів можуть покриватися за рахунок Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або інших передбачених джерел.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, де ветерани війни можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації.

Ми також писали, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

Автор: Віктор Крук
Теги: уряд постанова особи з інвалідністю робота
Вверх