В Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни

На державній платформі вже розміщено понад 1200 освітніх можливостей — курсів та повних програм для ветеранів і ветеранок України
В Україні почав працювати державний портал, створений Міносвіти, який збирає усі освітні можливості для ветеранів — від курсів до вищої освіти.
На порталі можна знайти інформацію про можливості для ветеранів війни:
Платформа з пошуку освітніх можливостей вже налічує понад 1200 освітніх можливостей — курсів та повних програм для ветеранів і ветеранок України.
Перевірити портфоліо освітніх варіантів можна за посиланням.
Нагадаємо, з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.
