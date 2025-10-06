В Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни

На державній платформі вже розміщено понад 1200 освітніх можливостей — курсів та повних програм для ветеранів і ветеранок України

В Україні почав працювати державний портал, створений Міносвіти, який збирає усі освітні можливості для ветеранів — від курсів до вищої освіти.

На порталі можна знайти інформацію про можливості для ветеранів війни:

здобути професійну ( професійно-технічну) , фахову передвищу та вищу освіту ;

професійно-технічну) пройти короткострокові курси та програми перекваліфікації ;

щодо умов вступу, форми навчання та фінансування програм .

— Наша основна мета — надати допомогу у знаходженні якісної освіти для відкриття нових особистих можливостей та широких професійних перспектив у цивільному житті. На цій онлайн платформі ви знайдете повну інформацію про освітні програми формальної та неформальної освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — зазначають на порталі.

Платформа з пошуку освітніх можливостей вже налічує понад 1200 освітніх можливостей — курсів та повних програм для ветеранів і ветеранок України.

— Досвід — назавжди. Майбутнє — попереду, — зазначають на освітній платформі.

Перевірити портфоліо освітніх варіантів можна за посиланням.

Нагадаємо, з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.