Освіта, Україна, Світ, Соціальний захист

В Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 113

 

На державній платформі вже розміщено понад 1200 освітніх можливостей — курсів та повних програм для ветеранів і ветеранок України

В Україні почав працювати державний портал, створений Міносвіти, який збирає усі освітні можливості для ветеранів — від курсів до вищої освіти. 

На порталі можна знайти інформацію про можливості для ветеранів війни:

  • здобути професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту;
  • пройти короткострокові курси та програми перекваліфікації;
  • щодо умов вступу, форми навчання та фінансування програм.
— Наша основна мета — надати допомогу у знаходженні якісної освіти для відкриття нових особистих можливостей та широких професійних перспектив у цивільному житті. На цій онлайн платформі ви знайдете повну інформацію про освітні програми формальної та неформальної освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — зазначають на порталі.

Платформа з пошуку освітніх можливостей вже налічує понад 1200 освітніх можливостей — курсів та повних програм для ветеранів і ветеранок України. 

— Досвід — назавжди. Майбутнє — попереду, — зазначають на освітній платформі.

Перевірити портфоліо освітніх варіантів можна за посиланням.

 

Нагадаємо, з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.

Автор: Віктор Крук
Теги: навчання ветерани війни Мінветеранів Міносвіти
