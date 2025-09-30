З 1-го жовтня стартує черговий етап прийому заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт»: як отримати 1500 грн

Реєстрація ветеранів війни на участь у програмі, яка передбачає виплату кожному ветерану війни щокварталу 1500 грн на заняття спортом, у «четвертій хвилі» триватиме з 1 по 20 жовтня

З січня 2025 року в Україні успішно реалізується програма заохочення та залучення ветеранів війни до занять спортом. За програмою «Ветеранський спорт» учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок.

Важливою умовою є наявність «Дія.Картки», яка оформлюється дуже просто та внесення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

За умовами програми, якщо ветеран повністю, або частково використав отримані кошти, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично. Ці гроші можна використати у спортзалах, басейнах, секціях та спортмайданчиках по всій країні.

У січні близько 25 тисяч ветеранів й ветеранок скористалися такою можливістю й отримали на «Дія.Картку» першу щоквартальну виплату для занять спортом. У квітні, під час другого етапу реєстрації на участь у програмі до них долучилося ще десятки тисяч й загальна кількість наблизилася до граничної, що була встановлена умовами програми — 100 тисяч ветеранів. Через це у червні уряд збільшив фінансування програми «Ветеранський спорт», що розширило її можливості. Тепер кількість залучених до цієї програми ветеранів не обмежена - було б тільки бажання у самих ветеранів займатися спортом.

Тож ті ветерани, хто у січні, квітні та липні не приєдналися до цієї програми, можуть зробити це через «Дію» у четвертій «хвилі» — з 1 до 20 жовтня. Використати отримані 1500 грн на фізичну активність потрібно буде до кінця четвертого кварталу (31 грудня), інакше вони повернуться на рахунки відомства.

Детальніше про програму «Ветеранський спорт» можна прочитати на сайті Мінветеранів.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про особливості програми «Ветеранський спорт», розповідав що потрібно зробити, щоб до неї долучитися, як отримати 1500 грн та використати їх за призначенням, а також про деякі правила, передбачені цією програмою. Ми також писали, які спортивні заклади у Кременчуці беруть участь у програмі «Ветеранський спорт».

Особливості програми «Ветеранський спорт»

Нагадаємо, що за правилами програми, якщо ветеран повністю або частково використав надані йому кошти (1500 грн), тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти мають надійти автоматично. При цьому, якщо кошти були використані частково, то їх залишки повернуться на рахунки Мінветеранів.

У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки міністерства, а ветеран припиняє участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, йому потрібно повторно подавати заяву у застосунку «Дія».

Ще одна важлива особливість, вказана у Порядку реалізації програми — допомога надається учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 19—25 частини першої ст. 6 та особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11—16 частини другої ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У цих пунктах йдеться про учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цей статус на підставі участі в АТО/ООС та стримуванню збройної агресії РФ починаючи з 2014 року. Тобто, ветерани війни, які отримали цей статус за війну в Афганістані, участь у миротворчих операціях та на інших підставах, не потрапили у число тих, хто може долучитися до програми «Ветеранський спорт».

Ця особливість програми викликала обурення у деяких ветеранів, що отримали статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни до 2014 року. Проте, за думкою багатьох правників, ніякого порушення прав тут немає, адже програма «Ветеранський спорт» — це не законодавча пільга, а цільова програма. І її метою є «створення умов для фізичного та психологічного відновлення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також підвищення соціальної інтеграції через їх участь у спортивних заходах». Звісно, що учасникам Афганської війни, після завершення якої пройшло 40 років, фізична та психологічна реабілітація, а також соціальна інтеграція наразі не потрібні. А от учасникам російсько-української війни вони дуже потрібні й цього можна досягнути через їх залучення до занять спортом.

Щоправда, під ці обмеження підпали й ті ветерани, які отримали статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни до 2014 року, та брали участь в російсько-українській війні. Їм варто оновити свої посвідчення, щоб мати можливість долучитися до цієї програми.

Де можна використати кошти програми «Ветеранський спорт» у Кременчуці

Варто нагадати, що уряд ще наприкінці січня розширив мережу закладів фізичної культури й спорту, які можуть брати участь у програмі «Ветеранський спорт», додавши ще один код категорії продавця — 7997. У червні Кабмін знову розширив перелік спортивних закладів, що можуть брати участь у програмі й додав до них ще код 7999 («Послуги відпочинку, ніде раніше не класифіковані»).

У Мінветеранів порадили спортивним закладам, які досі не мають кодів 7941, 7997 та 7999, звернутися до банку, з яким укладено договір еквайрингу, для його відкриття, зазначивши, що ця процедура займає 1-2 робочі дні та є безплатною.

Наше видання раніше називало спортивні заклади у Кременчуці, які мають відповідні коди та приєдналися до програми «Ветеранський спорт». Наразі їх вже шість, але невдовзі може з’явитися більше. Це:

спортклуб «Sport life» (басейн, тренажерний зал, фітнес, групові заняття, СПА-комплекс) — вулиця Лесі Українки, 120;

(басейн, тренажерний зал, фітнес, групові заняття, СПА-комплекс) — вулиця Лесі Українки, 120; фітнес-клуб «Тонус» (тренажерний зал, фітнес) — проспект Старшого лейтенанта Кагала, 46-а;

(тренажерний зал, фітнес) — проспект Старшого лейтенанта Кагала, 46-а; фітнес-клуб «Спартак» (тренажерний зал, фітнес) — вулиця Троїцька, 69/13;

(тренажерний зал, фітнес) — вулиця Троїцька, 69/13; фітнес-центр «Апельсин» (тренажерний зал, фітнес) — наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-б;

(тренажерний зал, фітнес) — наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-б; тенісний клуб «Прем’єр» (великий теніс) — вул. Флотська, 3.

(великий теніс) — вул. Флотська, 3. фітнес-кімната «BTStudio» (тренажерний зал, фітнес) — 1-й Піщаний тупик, 1.

На сайті Мінветеранів є список спортивних закладів України, які приєдналися до цієї програми. Його можна переглянути тут.

Там також можна отримати відповіді на найпоширеніші питання щодо цієї програми.

Які послуги можуть отримати ветерани за виділені державою 1500 грн

«Кременчуцький Телеграф» також писав, які послуги можуть отримати ветерани війни у спортивних закладах міста, що приєдналися до програми «Ветеранський спорт», використовуючи виділені державою 1500 грн.

У Спортклубі «Sport life» розробили спеціальну пільгову програму для ветеранів і за ці гроші можна протягом трьох місяців відвідувати тренажерний зал (кількість та час занять не лімітується, але закінчити потрібно до 17.00). Як бонус для ветеранів додали 6 відвідувань басейну (час плавання також не лімітується). Ще є можливість у ці три місяці безоплатно відвідувати деякі групові заняття під керівництвом тренерів.

Якщо доплатити до виділених державою коштів власні 3000 грн, то на додаток до безлімітного тренажерного залу додається також безлімітне відвідування басейну та СПА-комплексу протягом трьох місяців, а спортивні заняття вже не обмежуються у часі (до закриття закладу — 21.30).

У фітнес-клубі «Тонус» спеціальну програму для ветеранів не розробляли, а оплачувати його послуги можна використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент у фітнес-клубі коштує 980 грн, а абонемент на три місяці — 2700 грн. За їх умовами можна займатися у тренажерному залі хоч щодня, але не довше 2-х годин на день.

У фітнес-клубі «Спартак» спеціальну програму для ветеранів також не розробляли, а оплачувати його послуги можна використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент у фітнес-клубі коштує 900 грн. За його умовами можна займатися у тренажерному залі хоч щодня без обмеження часу перебування.

У фітнес-центрі «Апельсин» послуги також можна оплачувати, використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент (кількість відвідувань не лімітується — хоч щодня) у фітнес-центрі коштує 1100 грн. Можна обрати варіант з 12 відвідуваннями — такий абонемент коштує 990 грн. А одноразове відвідування — 120 грн. Час перебування у фітнес-центрі не лімітується.

У тенісному клубі «Прем’єр» ветеранам пропонують криті та відкриті тенісні корти. Орендувати критий тенісний корт тут можна за 480-530 грн за годину. Для ветеранів війни клуб передбачає 5% знижку на усі послуги.

Нагадаємо, у червні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував серію репортажів з відбіркових спортивних змагань, а адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили у Києві та участі у них ветеранів з Полтавщини. У них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій.

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. Виплата за програмою «Ветеранський спорт» надходитиме саме на цю картку.