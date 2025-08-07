Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Кременчук, Освіта, Полтавщина

З початку року 63 кременчуківця отримали ваучери на навчання новій професії

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 123

 

На Полтавщині пройти навчальні курси за рахунок державної підтримки вирішили 655 жителів

Нова професія відкриває нові можливості. З початку року 655 жителів Полтавщини отримали ваучери на навчання. Цей документ дозволяє пройти навчальні курси за рахунок державної підтримки. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Такою можливістю можуть скористатися жителі області віком старше 45 років, а також ветерани війни, люди з інвалідністю та ВПО.

Найактивніше навчаються жителі Полтави, Лубен та Кременчука — 105, 64 та 63 ваучери відповідно.

Найбільшим попит мають робітничі спеціальності: водій автотранспортних засобів, кухар, соціальний робітник, електрогазозварник, тракторист-машиніст, оператор котельні. Серед напрямів підготовки часто обирають психологію, агрономію та медсестринство.

За кількісними показниками Полтавщина перебуває на 9 місці в Україні. Більше інформації про ваучери на навчання знайдете за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, що на базі ВПУ № 7 у Кременчуці реалізується проєкт «Навички для інклюзивності», який створений для тих, хто завершив військову службу або має інвалідність. Це реальний шанс здобути нову професію з підтримкою спеціалістів та подальшим працевлаштуванням.

Автор: Віктор Крук
