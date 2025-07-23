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Ветеранів і ветеранок кличуть на освітню програму «Level Up»

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 132

Участь — безкоштовна. Встигніть подати заявку до 29 липня

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Полтаві оголошує набір на освітньо-консультаційну програму «Level Up», розроблену спеціально для ветеранів, ветеранок та їхніх партнерів, які вже ведуть власну справу

— Це — програма для підприємців, яка допоможе зміцнити бізнес, набути впевненості у фінансовому плануванні, покращити комунікації та підготуватись до масштабування або залучення інвестицій, — каже керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.

«Level Up» передбачає п’ять практичних модулів з фінансового менеджменту, залучення ресурсів, переговори, публічні виступи, презентація продукту. Інтенсиви, консультації, воркшопи у малій групі підприємців, а також живе спілкування з експертами-практиками, які навчають команди Rozetka, MacPaw, DTEK, «Нова пошта».

Серед спікерів:

  • Лада Тесфайє — експертка з публічних виступів, ведуча 2000+ інтерв’ю з бізнесом і політиками
  • Ольга Іванків — фахівчиня з фінансів, тренерка Школи бізнесу Нової пошти, CEO Consulting Center
  • Андрій Шевчук — спеціаліст із візуальних комунікацій (DTEK, Rozetka, MacPaw).

Участь — безкоштовна.

Формат — офлайн, у Полтаві.

Дедлайн подачі заявки — 29 липня 2025, 23.59.

Старт навчання 4 серпня. 

Зареєструватися можна за посиланням.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес навчання
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