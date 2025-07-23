Ветеранів і ветеранок кличуть на освітню програму «Level Up»

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Полтаві оголошує набір на освітньо-консультаційну програму «Level Up», розроблену спеціально для ветеранів, ветеранок та їхніх партнерів, які вже ведуть власну справу
«Level Up» передбачає п’ять практичних модулів з фінансового менеджменту, залучення ресурсів, переговори, публічні виступи, презентація продукту. Інтенсиви, консультації, воркшопи у малій групі підприємців, а також живе спілкування з експертами-практиками, які навчають команди Rozetka, MacPaw, DTEK, «Нова пошта».
Серед спікерів:
Участь — безкоштовна.
Формат — офлайн, у Полтаві.
Дедлайн подачі заявки — 29 липня 2025, 23.59.
Старт навчання 4 серпня.
Зареєструватися можна за посиланням.
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