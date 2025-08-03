Можливість для ветеранів отримати нову професію

На базі ВПУ №7 у Кременчуці реалізується проєкт «Навички для інклюзивності», який створений для тих, хто завершив військову службу або має інвалідність.
Це реальний шанс здобути нову професію з підтримкою спеціалістів та подальшим працевлаштуванням.
- у ВПУ №7 запрошують і підкреслюють, що цей проєкт, це:
Безкоштовна освіта для людей, звільнених з військової служби та осіб з інвалідністю!
Хочете опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію?
Ставайте учасником(-цею) проєкту «Навички для інклюзивності» — з підтримкою та супроводом!
Ви отримаєте:
– перекваліфікацію або підвищення кваліфікації
– додатковий супровід спеціалістів (інтеграційного коуча, рекрутера, психолога за потреби)
– консультації з пошуку роботи, резюме та проходження співбесід
– фінансову підтримку
– документ державного зразка по закінченню навчання
– сприяння працевлаштуванню Навчальний напрямок:
* Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування!
Подробиці за телефонами +38 068 222 68 30; +38 093 020 35 76
Пишіть у Telegram: @NataliaUkrProfrozvytok
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