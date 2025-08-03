Можливість для ветеранів отримати нову професію

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 325

На базі ВПУ №7 у Кременчуці реалізується проєкт «Навички для інклюзивності», який створений для тих, хто завершив військову службу або має інвалідність.

Це реальний шанс здобути нову професію з підтримкою спеціалістів та подальшим працевлаштуванням.

- у ВПУ №7 запрошують і підкреслюють, що цей проєкт, це:

Безкоштовна освіта для людей, звільнених з військової служби та осіб з інвалідністю!

Хочете опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію?

Ставайте учасником(-цею) проєкту «Навички для інклюзивності» — з підтримкою та супроводом!

Ви отримаєте:

– перекваліфікацію або підвищення кваліфікації

– додатковий супровід спеціалістів (інтеграційного коуча, рекрутера, психолога за потреби)

– консультації з пошуку роботи, резюме та проходження співбесід

– фінансову підтримку

– документ державного зразка по закінченню навчання

– сприяння працевлаштуванню Навчальний напрямок:

* Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування!

Подробиці за телефонами +38 068 222 68 30; +38 093 020 35 76

Пишіть у Telegram: @NataliaUkrProfrozvytok

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