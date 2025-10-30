Олена Шуляк
Уряд оновив грантову програму «Власна справа»: більше можливостей для ветеранів, їхніх родин та молоді

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 104

 

Вперше грант зможуть отримати члени сімей ветеранів і ветеранок — батьки та повнолітні діти, а для молоді віком 18–25 років сума гранту без створення робочих місць збільшилася зі 150 до 200 тисяч грн

Кабмін за ініціативою Мінекономіки та Державної служби зайнятості оновив правила надання грантів та мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу. Тепер державна програма «Власна справа», яку реалізує служба зайнятості, стала зручнішою, прозорішою та адаптованою до умов воєнного часу. Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Збільшені суми грантів

З 1-го січня 2026 року можна буде отримання мікрогранту зі збільшеними сумами для старту або розвитку власного бізнесу.

Для ФОП без робочих місць розміл мікрогранту підвищується зі 75 до 100 тисяч грн, зі створенням 1-го робочого місця — зі 150 до 200 тисяч грн, 2-х робочих місць — зі 250 до 350 тисяч грн.

А для молоді віком 18–25 років без створення робочих місць — зі 150 до 200 тисяч грн.

Крім цього, передбачена можливість додаткового отримання мікрогранту у разі успішного виконання умов програми.

У застосунку «Дія» можна буде подати заявку на отримання гранту через Ощадбанк або Сенс Банк.

Нова категорія грантерів — члени родин ветеранів і ветеранок

Вперше грант зможуть отримати члени сімей ветеранів і ветеранок — батьки та повнолітні діти.

— Ми розширюємо коло тих, хто може отримати державну підтримку. Чи не на кожній зустрічі з ветеранською спільнотою до нас були такі звернення. Якщо раніше гранти були доступні лише ветеранам або одному з подружжя, то тепер скористатися можливістю створити власну справу зможуть і їхні рідні — ті, хто потребує нового старту після втрати або повернення близької людини з війни, — зазначила директор Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк.

Умови отримання такі ж самі, як і для подружжя ветеранів і ветеранок: розмір гранту до 500 тис. грн включно за умови створення певної кількості робочих місць.

Захист прав грантерів, які набули статус військовополоненого або зниклого безвісти

Важливе нововведення — розширення випадків призупинення виконання умов гранту. Тепер крім мобілізованих громадян, виконання зобов’язань тимчасово зупиняється і для військовополонених або зниклих безвісти до оновлення інформації щодо їхнього статусу.

— Ми продовжуємо робити грантову програму зручною та зрозумілою для людей. Зміни враховують досвід тисяч учасників, які вже відкрили власну справу. Додали більше гнучкості, можливостей для молоді, ветеранської спільноти, передбачили правовий захист для військових. Головна мета — щоб кожен, хто має ідею, міг її реалізувати просто і швидко, — наголосила Юлія Жовтяк.

Нагадаємо, у липні ми писали про ветеранський бізнес: як Володимир Різун залучив 400 тисяч грн на розвиток фермерського господарства «Вишневе Агро». А у червні розповідали про ветерана війни з Кременчука, який відкрив спеціалізований сервіс з діагностики та ремонту електромобілів.

Тоді ж ми писали про переселенку з Бахмута з чотирма дітьми, яка за державною підтримкою відкрила власний бізнес на Кременчуччині.

Минулого року ми писали про ветерана війни, який отримав грант від держави та відкрив свій бізнес у Кременчуці.

Автор: Віктор Крук
Теги: уряд державна служба зайнятості гранти ветерани війни
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

