Ветеранський бізнес: Володимир Різун залучив 400 тисяч грн на розвиток ФГ «Вишневе Агро»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 230

Українські фермери демонструють вражаючу здатність одночасно захищати рідну землю та впроваджувати інноваційні підходи у сільському господарстві. Один із таких прикладів — колишній військовий Володимир Різун, засновник фермерського господарства «Вишневе Агро».

Минулого тижня він став фіналістом освітньо-грантової програми «Траєкторія 2» й залучив на розвиток ветеранського бізнесу 400 тис. грн. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з чоловіком й розпитав про інноваційні технології вирощування сільськогосподарської продукції.

Володимир за освітою перекладач, знає кілька іноземних мов. Каже, саме це допомогло йому в розвитку власного бізнесу.

— Я виходець з села Пузикове, але завжди мріяв виїхати звідти, стати бізнесменом, розвиватися. Проте доля вирішила інакше. Після закінчення Київського національного лінгвістичного університету, потрапив на роботу у французьку компанію-дилера сільгосптехніки, працював там перекладачем. А з часом відчув потяг до сільського господарства, до господарювання на власній землі.

У 2015 році Володимир вперше засіяв батьківські три паї, на початку це було всього 13 га. Наразі він обробляє 30 га, але каже, що амбіцій має на всі 30 тисяч.

Спочатку не все виходило, щось пропадало, й чоловік почав вивчати нові інноваційні технології. Після досвіду роботи в сільськогосподарському кооперативі, де використовувалась система No-Till, вирішив спробувати її в своєму господарстві.

— Система нульового обробітку ґрунту (No-Till) — це система обробітку грунту, що передбачає збереження цілісної, недоторканої структури, залишення на полі стерні і мульчі з подрібнених рослинних залишків, прямий посів у прорізані сівалкою борозни. Принципи нульового обробітку ґрунту передбачають відмову від культивації, боронування тощо; від внесення органічних добрив, замість них використовуються рослинні рештки основних, пожнивних і покривних культур, внесення мінеральних добрив і засобів захисту одночасно зі сівбою польових культур або знаряддями, що не руйнують ґрунт та використання спеціальних сівалок.

No-till перестає бути технологією майбутнього, адже її вже активно застосовують у всьому світі та є реальні результати. В господарстві використовують цю технологію для сівби сої, кукурудзи та соняшнику. Також у господарстві практикують регенеративне землеробство, щоб у майбутньому за допомогою висіву сидеральних сумішей подолати плужну підошву на полях, покращити структуру ґрунту та збагатити його склад корисними елементами.

Точне землеробство Володимир почав впроваджувати з минулого 2024 року. Для цього фермер поставив собі за мету мати відповідну техніку та обладнання.

Завдяки участі у кількох проектах аграрію вдалося отримати грант для впровадження точного землеробства у своєму господарстві. Грантові кошти він спрямував на модернізацію сівалки Джон Дір 7000 для Precision Planting.

Володимир впевнений, що якісна сівалка — це 80% успіху майбутнього врожаю. Саме тому розпочав впровадження сучасних технологій із модернізації сівалки.

Наступним етапом передбачено встановлення автопілота на трактор. Саме на нього планується витратити новий грант.

— Клієнтами нашого господарства є дрібні, малі та середні сільськогосподарські виробники, які переходять від традиційних підходів до обробітку ґрунту до більш сучасних і ефективних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати в господарстві регенеративні практики та елементи точного землеробства, адже за цим майбутнє господарства.