Киянина судитимуть за серію квартирних крадіжок у Кременчуці

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 160

Чоловік встиг обікрасти щонайменше шість квартир за три місяці

У Кременчуці завершили досудове розслідування щодо 42-річного киянина, якого підозрюють у серії квартирних крадіжок. Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, з квітня по червень 2025 року чоловік, тимчасово мешкаючи у Кременчуці, скоїв шість крадіжок із помешкань містян. Сума збитків перевищує 200 тисяч гривень. Також йому інкримінують викрадення документів — за ч.1 ст. 357 КК України.

Підозрюваного взяли під варту за рішенням суду.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині чоловіка, який крав з будинків, засудили до 5 років в’язниці.