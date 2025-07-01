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Культура, Кременчук

Твори кременчуцької авторки Тетяни Булат з'явилися на Укрліб

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 127

Поки на сайті розміщені не всі твори, але літературна сторінка Булат продовжує наповнюватися

Тетяна Булат — сучасна українська поетка, письменниця, громадська діячка, співачка, композиторка, автор багатьох пісень, що неодноразово ставали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів та фестивалів, керівник народного вокального гурту «Крила», майстриня унікального декоративно-ужиткового мистецтва — Петриківський розпис картин пластиліном, сценаристка…

Так починається представлення талановитої кременчужанки на всеукраїнському сайті Укрліб, де зібрані українські поети та письменики та їх творчість.

Вчора її твори також з’явилися в мережі.

— Вдячна тим, хто змотивував і змусивши це зробити! Вдячна колективу УкрЛібу, змістовному та потрібному сайту української літератури! Круто, що люди можуть читати своє, рідне, українське! — написала пані Тетяна на своїй сторінці у Фейсбуці.

Поки на сайті розміщені не всі твори, але літературна сторінка Булат продовжує наповнюватися.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Тетяна Булат Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ
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