На Полтавщині судитимуть групу, яка постачала наркотики в колонію та вимагала гроші у бізнесмена

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 0

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо шістьох учасників злочинного угрупування, яке займалося постачанням наркотиків у колонію, організацією «сходки» та вимаганням. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, організатором злочинної групи став 22-річний полтавець зі статусом «кримінального авторитета». Перебуваючи в установі виконання покарань, він залучив п’ятьох спільників із Полтави, яким давав вказівки телефоном.

Злочинна діяльність охоплювала:

організацію зібрання для координації дій угрупування;

постачання канабісу у колонію, приховуючи наркотик у господарському милі та гелях для душу;

продаж заборонених речовин серед в’язнів;

вимагання фіктивного боргу в розмірі 2 700 доларів США у місцевого підприємця під погрозами насильства.

Потерпілий, побоюючись за життя, перерахував частину грошей — 62 тис. грн — на картку одного з фігурантів. Угрупування знешкодили у травні цього року. Під час обшуків у фігурантів вилучили банківські картки, телефони та готівку.

Фігурантам інкримінують одразу кілька злочинів, зокрема:

поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України);

організацію сходки (ч. 1 ст. 255-2);

звернення за злочинним впливом (ч. 1 ст. 255-3);

вимагання з погрозами (ч. 4 ст. 189);

збут наркотиків у колонію в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 307).

Нагадаємо, на Полтавщині викрили злочинну групу, якою керував «кримінальний авторитет» з-за ґрат.