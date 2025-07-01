На Полтавщині судитимуть групу, яка постачала наркотики в колонію та вимагала гроші у бізнесмена

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо шістьох учасників злочинного угрупування, яке займалося постачанням наркотиків у колонію, організацією «сходки» та вимаганням. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
За даними слідства, організатором злочинної групи став 22-річний полтавець зі статусом «кримінального авторитета». Перебуваючи в установі виконання покарань, він залучив п’ятьох спільників із Полтави, яким давав вказівки телефоном.
Злочинна діяльність охоплювала:
Потерпілий, побоюючись за життя, перерахував частину грошей — 62 тис. грн — на картку одного з фігурантів. Угрупування знешкодили у травні цього року. Під час обшуків у фігурантів вилучили банківські картки, телефони та готівку.
Фігурантам інкримінують одразу кілька злочинів, зокрема:
Нагадаємо, на Полтавщині викрили злочинну групу, якою керував «кримінальний авторитет» з-за ґрат.
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