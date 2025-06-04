На Полтавщині викрили злочинну групу, якою керував «кримінальний авторитет» з-за ґрат

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 325

Учасники злочинної групи постачали наркотики до в'язниці та вимагали гроші у підприємця

На Полтавщині правоохоронці викрили злочинне угрупування, якою керував «кримінальний авторитет» з-за ґрат. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, 22-річний чоловік, який нині відбуває покарання у в’язниці та має статус «кримінального авторитета», залучив п’ятьох чоловік до злочинної діяльності.

Так чоловіки налагодили схему передачі наркотиків своєму «керівнику» до в’язниці у засобах побутової гігієни, аби далі продавати їх іншим в’язням.

Також члени угрупування вимагали в одного із полтавських підприємців 2 тисячі 700 доларів боргу, якого насправді не було. Чоловік знаходився під психологічним тиском, тож перерахував на банківську картку одного з учасників групи частину коштів — 62 тисяч гривень.

Затримали представників групи у травні цього року. Під час обшуків у них вилучили банківські картки, мобільні телефони та гроші у різних валютах. П’ятьом підозрюваним обрали запобіжні заходи — нині вони передувають під вартою з альтернативою внесення застав та домашнього арешту. Стосовно ще одного фігуранта питання вирішується.

Затриманим інкримінують умисне встановлення й поширення в суспільстві злочинного впливу, організацію та участь у проведенні злочинного зібрання, звернення за застосуванням злочинного впливу, а також вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, незаконні придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинені в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 ,ч. 1 ст. 255-3, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, торік на Полтавщині викрили ще одного «крмімнального авторитета», який разом зі своїми спільниками займався вимаганням грошей та майна.